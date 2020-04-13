Оформить меры социальной поддержки приморцы могут через социальный портал

Дистанционно оформить меры социальной поддержки жители края могут с использованием социального портала Центра социальной поддержки населения Приморья. На портале уже зарегистрировались более 520 тысяч человек.

Как поясняют в краевом министерстве труда и социальной политики, вход на социальный портал доступен для пользователей, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

«Если по каким-то причинам гражданин до сих пор не зарегистрировался на сайте Госуслуг и не подтвердил свою личность, это можно сделать дистанционно», – комментируют специалисты.

Так, подтвердить личность владельца учетной записи на сайте Госуслуг можно используя электронную подпись или онлайн-банки – веб-версии и мобильные приложение Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка. Соответственно, подтвердить свою личность можно только через приложение банка, услугами которого пользуется гражданин.

Кроме того, подтвердить личность гражданина можно почтой, заказав из профиля код подтверждения по Почте России.

Инструкцию о том, как дистанционно зарегистрироваться на сайте Госуслуг, можно скачать на интерактивном портале краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус».

Для получения доступа к личному кабинету социального портала, необходимо на главной странице портала скачать заявление, заполнить его и направить по электронной почте в отдел Центра социальной поддержки по месту регистрации. Все адреса можно найти на главной странице в разделе «Контакты».

«Сегодня на социальном портале можно дистанционно оформить 50 различных мер социальной поддержки. Специалисты продолжают работу над расширением этого перечня», – комментируют в ведомстве.

Напомним, с целью предупреждения распространения в Приморье коронавирусной инфекции выплаты и компенсации, которые предоставляются с учетом подтверждения доходов, будут автоматически продлены на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Подробную информацию о продлении выплат можно найти на интерактивном портале краевого минтруда в разделе «Сидим дома».

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)