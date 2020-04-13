www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.75 р. 100 JPY: 68.05 р.
EUR: 80.74 р. 10 CNY: 10.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Почти 100 гектаров леса потушили в Приморье

13 Апреля 2020, 16:42 | Приморье
Шесть лесных пожаров потушили за минувшие сутки в Приморье. В понедельник, 13 апреля, на территории края выявлено более 100 тепловых аномалий.
 
Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, в Ханкайском, Шкотовском районах, Артемовском и Шкотовском городских округах за минувшие сутки потушили 97,5 гектара леса.
 
«Сильнее всего горел Ханкайский район, здесь потушили 80 гектаров леса. Всего на пожарах работали почти 50 человек и 10 единиц техники», – подчеркнули специалисты.
 
В понедельник, 13 апреля, согласно данным космического мониторинга, на территории края выявлено более 100 тепловых аномалий.
 
Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор. Главы муниципальных образований должны обеспечить своевременный вывоз горючих материалов и мусора с населенных пунктов, создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.
 
Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
 
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
 

 

Автор:
Теги: лес  пожары 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]