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Почти 100 гектаров леса потушили в Приморье
13 Апреля 2020, 16:42 | Приморье
Шесть лесных пожаров потушили за минувшие сутки в Приморье. В понедельник, 13 апреля, на территории края выявлено более 100 тепловых аномалий.
Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, в Ханкайском, Шкотовском районах, Артемовском и Шкотовском городских округах за минувшие сутки потушили 97,5 гектара леса.
«Сильнее всего горел Ханкайский район, здесь потушили 80 гектаров леса. Всего на пожарах работали почти 50 человек и 10 единиц техники», – подчеркнули специалисты.
В понедельник, 13 апреля, согласно данным космического мониторинга, на территории края выявлено более 100 тепловых аномалий.
Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор. Главы муниципальных образований должны обеспечить своевременный вывоз горючих материалов и мусора с населенных пунктов, создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.
Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
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