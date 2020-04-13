Почти 100 гектаров леса потушили в Приморье

Шесть лесных пожаров потушили за минувшие сутки в Приморье. В понедельник, 13 апреля, на территории края выявлено более 100 тепловых аномалий.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, в Ханкайском, Шкотовском районах, Артемовском и Шкотовском городских округах за минувшие сутки потушили 97,5 гектара леса.

«Сильнее всего горел Ханкайский район, здесь потушили 80 гектаров леса. Всего на пожарах работали почти 50 человек и 10 единиц техники», – подчеркнули специалисты.

В понедельник, 13 апреля, согласно данным космического мониторинга, на территории края выявлено более 100 тепловых аномалий.

Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор. Главы муниципальных образований должны обеспечить своевременный вывоз горючих материалов и мусора с населенных пунктов, создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)