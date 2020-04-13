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129 дальневосточников вернулись домой из Южной Кореи
13 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
В ближайшие две недели всем пассажирам этого рейса предстоит соблюдать строгий карантин
129 дальневосточников, в том числе 32 приморца, удалось эвакуировать в воскресенье, 12 апреля, из Южной Кореи. Жители региона попали домой на борту самолета авиакомпании «Аврора», следовавшего из Сеула во Владивосток.
В ближайшие две недели всем пассажирам этого рейса предстоит соблюдать строгий карантин. Жители края смогут находиться в это время дома, соблюдая режим самоизоляции. Гостей из Хабаровского края и других территорий поселят в приморских обсерваторах.
«Безусловно, все жители края, как и предписано постановлением Правительства, будут направлены на самоизоляцию, домашний карантин, в течение 14 дней. Все это время к ним станут приходить представители наших медицинских учреждений, чтобы следить за здоровьем, а также сотрудники правопорядка, чтобы проверять, где они находятся. Остальных пассажиров направят в обсерваторы, где они также будут находиться под присмотром медицинского персонала», – подчеркнул зампред Правительства Приморского края Константин Шестаков.
В ближайшее время планируется эвакуация жителей Приморья также из Таиланда и Японии, уточнил он.
«Если мы говорим о Бангкоке и Токио, в ближайшее время рейсы будут только в Новосибирск и Иркутск. Приморцы, которые изъявят желание улететь, попадут в эти города. Мы ведем переговоры сейчас с авиакомпанией S7, чтобы дать возможность жителям края улетать напрямую домой, в Приморье», – заключил Константин Шестаков.
Напомним, ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом.
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