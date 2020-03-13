Во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник

Наводить чистоту и порядок во Владивостоке после зимы будут городские коммунальные службы, управляющие компании, предприятия и организации всех форм собственности. Санитарный двухмесячник продлится с 30 марта до 31 мая, а уже 18 апреля в дальневосточной столице пройдёт общегородской субботник.



В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что санитарный двухмесячник традиционно проводится в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора после зимы.



«На улицы города выйдут пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием - для мойки дорог и дорожных ограждений. Дорожные службы приступят к уборке дорог и пешеходных зон, парков, скверов и других общественных пространств. К санитарному двухмесячнику должны также присоединиться организации и предприятия всех форм собственности. В их обязанностях – наведение порядка на прилегающих территориях, приведение в порядок фасадов зданий и сооружений», - подчеркнули специалисты.



Городские озеленители с наступлением тепла займутся наведением порядка на газонах, откосах и клумбах. В городе будут высаживать новые деревья, кустарники и цветы. Специалисты займутся и формированием новых цветников в рамках программы озеленения краевого центра. К слову, данная программа предполагает также установку новых кашпо и топиарных фигур в различных уголках города.



Общегородской субботник в этом году пройдёт 18 апреля. Жителей Владивостока приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке любимого города - к примеру, привести в порядок свой двор, высадить деревья, кустарники и цветы, установить урны и скамейки. Посадочный материал обеспечивает управляющая домом организация на основе заявки жильцов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток