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Губернатор Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста
Федор Устюгов более 30 лет отдал работе в средствах массовой информации Приморья…
Соболезнования губернатора Приморского края Кожемяко О.Н. в связи со смертью Устюгова Фёдора Фёдоровича
На 56 году жизни ушел из жизни талантливый журналист, главный выпускающий газеты «Аргументы и Факты Приморья», активный общественный деятель, победитель дальневосточного конкурса журналистских работ «Живая тайга» - Устюгов Фёдор Фёдорович, более 30 лет отдавший работе в средствах массовой информации.
Имея большой профессиональный опыт работы в приморских газетах, в Приморском краевом Совете народных депутатов, Думе города Находки, Фёдор Фёдорович оперативно включился в популяризацию законотворческой деятельности, освещение работы Законодательного Собрания Приморского края, а так же поднимал актуальные и важные темы экономики и экологии, социально-экономического развития края.
Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив после себя добрые дела, которые всегда будут сильнее, чем смерть. Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах людей.
Примите мои глубочайшие соболезнования. Стойкости и самообладания вам в эти скорбные дни.
Губернатор Приморского края Кожемяко О.Н.
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