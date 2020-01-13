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Размер имеет значение: Рыбакам Приморья разъяснили, какого хариуса можно ловить

13 Января 2020, 13:38 | Приморье
Закон определяет минимально допустимый размер, разрешённый к вылову
 
Правила оформления промыслового журнала для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также требования к минимальному размеру хариуса, допустимого к вылову, разъяснили рыбакам во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре.   
 
Новые правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна действуют на территории России с 17 июня 2019 года. Некоторые нормы новых правил касаются тонкостей ведения любительского рыболовства и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
 
Так, граждане, ведущие традиционное рыболовство без применения судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации, а также маломерных судов, вести промысловый журнал должны. Однако  порядок регистрации, ведения, хранения, заполнения и форма промысловых журналов, законодательством не установлен, поэтому вести журнал можно в произвольной форме. 
 
Как отмечают во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре, закон определяет и минимальный допустимый промысловый размер хариуса, разрешённый к вылову  при любительском рыболовстве. В бассейне реки Амур размер выловленного хариуса должен быть не менее 18 см. А вот на водохозяйственных участках Приморского края можно вылавливать рыбу длинной не менее 25 см. 
 
Досье "Золотого Рога": Территория Приморского края включает два водохозяйственных участка: бассейн р. Уссури и бассейны рек Японского моря, то есть рек, впадающих в Японское море. Основным водоразделом Приморья является хребет Сихотэ-Алинь. С восточного, более крутого, склона хребта реки Приморья текут в Японское море (р. Самарга, р. Максимовка, р. Рудная, р. Аввакумовка, р. Киевка, р. Партизанская и другие), с западного – в реку Уссури и её притоки.  Кроме р. Уссури и её крупных притоков (Арсеньевка, Большая Уссурка, Бикин) наиболее значительными реками являются Илистая, Малиновка, Арсеньевка, Кулешовка, Спассовка, Пограничная, Абрамовка, Мельгуновка, Черниговка, Сысоевка, Дачная, Арму, Дальняя, Маревка, Наумовка, Колумбе, Смирновка и другие. В бассейн реки Амур входят более 33 основных рек, семь водохранилищ и более десяти озёр, расположенных на территории Приморского края.
 
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Теги: амур  хариус  приморье  рыболовство 



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