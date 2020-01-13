Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Размер имеет значение: Рыбакам Приморья разъяснили, какого хариуса можно ловить
13 Января 2020, 13:38 | Приморье
Закон определяет минимально допустимый размер, разрешённый к вылову
Правила оформления промыслового журнала для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также требования к минимальному размеру хариуса, допустимого к вылову, разъяснили рыбакам во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Новые правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна действуют на территории России с 17 июня 2019 года. Некоторые нормы новых правил касаются тонкостей ведения любительского рыболовства и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Так, граждане, ведущие традиционное рыболовство без применения судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации, а также маломерных судов, вести промысловый журнал должны. Однако порядок регистрации, ведения, хранения, заполнения и форма промысловых журналов, законодательством не установлен, поэтому вести журнал можно в произвольной форме.
Как отмечают во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре, закон определяет и минимальный допустимый промысловый размер хариуса, разрешённый к вылову при любительском рыболовстве. В бассейне реки Амур размер выловленного хариуса должен быть не менее 18 см. А вот на водохозяйственных участках Приморского края можно вылавливать рыбу длинной не менее 25 см.
Досье "Золотого Рога": Территория Приморского края включает два водохозяйственных участка: бассейн р. Уссури и бассейны рек Японского моря, то есть рек, впадающих в Японское море. Основным водоразделом Приморья является хребет Сихотэ-Алинь. С восточного, более крутого, склона хребта реки Приморья текут в Японское море (р. Самарга, р. Максимовка, р. Рудная, р. Аввакумовка, р. Киевка, р. Партизанская и другие), с западного – в реку Уссури и её притоки. Кроме р. Уссури и её крупных притоков (Арсеньевка, Большая Уссурка, Бикин) наиболее значительными реками являются Илистая, Малиновка, Арсеньевка, Кулешовка, Спассовка, Пограничная, Абрамовка, Мельгуновка, Черниговка, Сысоевка, Дачная, Арму, Дальняя, Маревка, Наумовка, Колумбе, Смирновка и другие. В бассейн реки Амур входят более 33 основных рек, семь водохранилищ и более десяти озёр, расположенных на территории Приморского края.
Автор:
Теги: амур хариус приморье рыболовство
Новости партнеров
Новости тематики
- Размер имеет значение: Рыбакам Приморья разъяснили, какого хариуса можно ловить
- В Приморье новая территория нацпарка "Земля леопарда" взята под охрану
- Дальневосточный морской заповедник продолжает проект "От Даурии до Камчатки"
- В Приморье новый кластер на полуострове Гамова вошел в состав нацпарка "Земля леопарда"
- В Приморье пять заповедников и нацпарков претендуют на тигриный сертификат CA|TS
- Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
- В Приморье охотник оклеветал амурского тигра
- Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста
- В Приморье завезли блоки атомных подлодок для утилизации
- Жителей Приморья просят не разводить костры
Новости раздела
- В Приморье открыли детский сад на 60 мест
- Размер имеет значение: Рыбакам Приморья разъяснили, какого хариуса можно ловить
- Во Владивосток выход на лед категорически запрещен
- На центральной площади Владивостока отметят Рождество Христово
- Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- В Приморье пожарные и спасатели перешли на усиленный режим несения службы
- Во Владивостоке стало на 40 улиц больше
- Во Владивостоке одновременно на шести площадках запустят новогодний фейерверк
- Во Владивостоке ожидается снег и гололед
- Гороскоп-2020: Всё будет прекрЫсно!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России устанавливают новые светофоры с буквами "АУ"
- От острова Русский инвесторы шарахаются как от чумы
- Во Владивосток выход на лед категорически запрещен
- На Сахалине новые рельсобусы получат имя "Орлан"
- Японскую землянику будет выращивать резидент ТОР "Хабаровск"
- На Сахалине решается вопрос транспортного сообщения с северными Курилами
- На Чукотке морской порт Певек реконструируют к концу 2020 года
- Таможенная инфраструктура международного моста через Амур будет обеспечена своевременно
- С 2020 года резидентам ТОР и СПВ будут предоставлять льготные кредиты
- Игорь Пушкарёв: Во властные структуры я больше не ходок
Loading...