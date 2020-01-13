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В Приморье открыли детский сад на 60 мест
13 Января 2020, 17:42 | Приморье
Дошкольное учреждение посещают уже 49 малышей
Детский сад открылся после капитального ремонта в селе Новосысоевка Яковлевского района. Всего образовательная организация рассчитана на три группы общей численностью в 60 воспитанников.
Ранее здание детского сада принадлежало Министерству обороны России. Его построили еще в 1965 году по стандартам того времени. В 2013 году объект передали в собственность Яковлевского района. Полученные помещения не соответствовали ни санитарно-эпидемиологическим нормам, ни требованиям пожарной безопасности, которые предъявляются к подобным образовательным учреждениям. Тогда и встал вопрос о капитальном ремонте, который муниципалитету организовать самостоятельно было не под силу.
Капитальный ремонт в детском саду провели осенью прошлого года в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2024 годы. На эти цели из краевого бюджета направили более 8,8 миллиона рублей.
«В здании детского сада выполнили косметический ремонт, капитальный ремонт пищеблока, заменили все старые окна и двери, обновили кровлю, установили новую сантехнику, привели в порядок туалетные комнаты, восстановили пристроенные к помещению веранды», – уточнили в минобразования.
Отметим, всего в 2019 году в крае направили 468 миллионов рублей на капитальный ремонт школ и детских садов. На эти средства удалось привести в порядок 79 объектов в 26 муниципалитетах.
Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет – региональная составляющая национального проекта «Демография». Так, в 2019 году в дошкольных учреждениях края появились 492 дополнительных места для малышей, 310 из них предназначены для воспитанников до трех лет.
Кроме того, проводимая в Приморье работа соответствует задачам национального проекта «Образование», одно из ключевых направлений работы по которому заключается в обновлении и создании необходимой современной инфраструктуры во всех образовательных учреждениях России.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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