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Культуру в Приморье будут завозить "КамАЗами"

12 Декабря 2019, 10:43 | Приморье

Многофункциональный мобильный культурный центр начал работу в Дальнегорске. Такие автоклубы закупили в семь муниципалитетов Приморского края в рамках национального проекта «Культура».

Первый в регионе автоклуб презентовали в Дальнегорске на открытии ледовой площадки. На мероприятии гости и жители города смогли сразу оценить его возможности.

«Автоклуб на базе машины “КамАЗ” – мощный и проходимый, он с легкостью может проехать и припарковаться практически везде. Новый мобильный центр позволит проводить культурно-массовые мероприятия на территории всего городского округа – не только в самом Дальнегорске, но и в селах Сержантово, Краснореченский, Рудная Пристань, Каменка, Лидовка и деревне Черемшаны», – отметили в департаменте культуры Приморского края.

С мобильной сцены на презентации автоклуба гостей поприветствовал глава Дальнегорского городского округа Александр Теребилов.

«На территории Российской Федерации стартовали национальные проекты, направленные на технологическое, социально-экономическое развитие страны. И мы видим, что эти проекты успешно реализуются на территории Приморья и Дальнегорска в частности. Буквально два месяца назад мы открывали спортивную площадку на территории спортивной школы “Гранит”. Кроме того, в округе уже успешно установлено семь воркаут-комплексов на придомовых территориях. Приобретено оборудование в рамках регионального проекта “Спорт – норма жизни” для сдачи норм ГТО. И сегодня мы являемся свидетелями открытия двух объектов – многофункционального мобильного культурного центра и спортивной площадки», – подчеркнул он.

Отмечено, что в 2020 году с помощью автоклуба в Дальнегорске запланировано провести более 30 выездных мероприятий, посетить которые смогут около 7 тысяч человек.

Автоклубы закуплены в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». До Нового года автоклубы должны прийти также в Спасский, Кавалеровский, Чугуевский, Яковлевский, Партизанский районы и Партизанск.

Напомним, что в Приморском крае сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фото – администрация Дальнегорского ГО

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: культура  автоклуб 



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