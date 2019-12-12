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Культуру в Приморье будут завозить "КамАЗами"
Многофункциональный мобильный культурный центр начал работу в Дальнегорске. Такие автоклубы закупили в семь муниципалитетов Приморского края в рамках национального проекта «Культура».
Первый в регионе автоклуб презентовали в Дальнегорске на открытии ледовой площадки. На мероприятии гости и жители города смогли сразу оценить его возможности.
«Автоклуб на базе машины “КамАЗ” – мощный и проходимый, он с легкостью может проехать и припарковаться практически везде. Новый мобильный центр позволит проводить культурно-массовые мероприятия на территории всего городского округа – не только в самом Дальнегорске, но и в селах Сержантово, Краснореченский, Рудная Пристань, Каменка, Лидовка и деревне Черемшаны», – отметили в департаменте культуры Приморского края.
С мобильной сцены на презентации автоклуба гостей поприветствовал глава Дальнегорского городского округа Александр Теребилов.
«На территории Российской Федерации стартовали национальные проекты, направленные на технологическое, социально-экономическое развитие страны. И мы видим, что эти проекты успешно реализуются на территории Приморья и Дальнегорска в частности. Буквально два месяца назад мы открывали спортивную площадку на территории спортивной школы “Гранит”. Кроме того, в округе уже успешно установлено семь воркаут-комплексов на придомовых территориях. Приобретено оборудование в рамках регионального проекта “Спорт – норма жизни” для сдачи норм ГТО. И сегодня мы являемся свидетелями открытия двух объектов – многофункционального мобильного культурного центра и спортивной площадки», – подчеркнул он.
Отмечено, что в 2020 году с помощью автоклуба в Дальнегорске запланировано провести более 30 выездных мероприятий, посетить которые смогут около 7 тысяч человек.
Автоклубы закуплены в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». До Нового года автоклубы должны прийти также в Спасский, Кавалеровский, Чугуевский, Яковлевский, Партизанский районы и Партизанск.
Напомним, что в Приморском крае сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Фото – администрация Дальнегорского ГО
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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