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Во Владивостоке "выросла" первая праздничная елка

12 Ноября 2019, 08:40 | Приморье

На месте фонтана у Дворца детского творчества установлена новогодняя елка

На территории Владивостокского городского «Дворца детского творчества» еще не со всех лиственных деревьев и кустарников облетели листья. И они даже посвежели после утреннего дождика. Тем не менее, здесь уже «пахнет» глубокой зимой и Новым годом. На верхней площадке комплекса, на месте, где ранее находился бездействовавший фонтан, установлена, наверное, первая в городе новогодняя елка с большими шарами.

Пожалуй, это еще раз доказывает, что если хочется праздника, то все в ваших руках. Дети еще только-только отгуляли осенние каникулы, а елка уже создает хорошее настроение тем, что напоминает о грядущем зимнем отдыхе.

По данным городской администрации за счет бюджета в городе в этом году будет установлено 11 елок. Самая большая – на центральной площади Владивостока. На устройство здесь новогоднего городка и праздничное оформление Спортивной набережной предполагается потратить 11 590  000 рублей. Помимо центральной площади праздничные елки будут установлены не только по главным районам города, но и в поселке Трудовом, и в селе Береговом. Праздничное оформление затронет в центре города улицы Фокина и Светланскую. В учреждениях культуры пройдут десятки мероприятий.

Традиционно 31 декабря обещаны фейерверки в центре города, на острове Русском и в поселке Трудовом. На открытых площадках города запланировано провести концерты и театрализованные представления, а 1 января будет дан большой праздничный концерт на центральной площади.

Фото  автора: На месте фонтана у Дворца детского творчества выросла праздничная елка.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: праздник  благоустройство  елка 



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