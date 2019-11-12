Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке "выросла" первая праздничная елка
На месте фонтана у Дворца детского творчества установлена новогодняя елка
На территории Владивостокского городского «Дворца детского творчества» еще не со всех лиственных деревьев и кустарников облетели листья. И они даже посвежели после утреннего дождика. Тем не менее, здесь уже «пахнет» глубокой зимой и Новым годом. На верхней площадке комплекса, на месте, где ранее находился бездействовавший фонтан, установлена, наверное, первая в городе новогодняя елка с большими шарами.
Пожалуй, это еще раз доказывает, что если хочется праздника, то все в ваших руках. Дети еще только-только отгуляли осенние каникулы, а елка уже создает хорошее настроение тем, что напоминает о грядущем зимнем отдыхе.
По данным городской администрации за счет бюджета в городе в этом году будет установлено 11 елок. Самая большая – на центральной площади Владивостока. На устройство здесь новогоднего городка и праздничное оформление Спортивной набережной предполагается потратить 11 590 000 рублей. Помимо центральной площади праздничные елки будут установлены не только по главным районам города, но и в поселке Трудовом, и в селе Береговом. Праздничное оформление затронет в центре города улицы Фокина и Светланскую. В учреждениях культуры пройдут десятки мероприятий.
Традиционно 31 декабря обещаны фейерверки в центре города, на острове Русском и в поселке Трудовом. На открытых площадках города запланировано провести концерты и театрализованные представления, а 1 января будет дан большой праздничный концерт на центральной площади.
Фото автора: На месте фонтана у Дворца детского творчества выросла праздничная елка.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке "выросла" первая праздничная елка
- "Паллада" опять пошла по миру
- Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке
- Петроглифы Сикачи-Аляна получат престижный статус
- Владивосток готовится к забегу Дедов Морозов и флешмобу Снегурочек
- Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока
- Во Владивостоке мобильная станция приема крови вновь развернулась на "Дальзаводе"
- Большой этнографический диктант пройдет во Владивостоке
- Прапорщик, с которого всё и началось…
- Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с 81-й годовщиной основания края
Новости раздела
- Во Владивостоке "выросла" первая праздничная елка
- "Паллада" опять пошла по миру
- Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока выразил соболезнование родным и близким скончавшегося экс-депутата
- "К Владивостоку очумевшие приезжают"
- Комфорт горожан может дорого обойтись экс-мэру Владивостока
- На день рождения приморскому городу подарили обновленный сквер
- Еще 1527 человек уехали из Владивостока
- Наркотики могу уничтожить все, что тебе дорого
- Техника и дисциплина против "человеческого фактора"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одно из крупнейших предприятий Приморья сокращает работников, несмотря на громадную прибыль
- Десятки гектаров в одном из лучших районов Владивостока выставляют на аукцион дешевле рыночной цены
- Проклятие острова Русского
- Приморцам пора брать билет в один конец
- Комфорт горожан может дорого обойтись экс-мэру Владивостока
- Еще 1527 человек уехали из Владивостока
- Тепличный комплекс по технологии вертикальной фермы вырос на Камчатке
- Владивосток стал первооткрывателем нового вида туризма на Дальнем Востоке
- Мимо кассы: Для самозанятых наступают не лучшие времена
- Приморский кальмар корейского улова