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Приморцы стали реже страховать свою жизнь
Объём страховых премий в Приморском крае по итогам первой половины 2019 года снизился на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,8 млрд рублей. Преимущественно влияние на полученные результаты оказала отрицательная динамика взносов, собранных по договорам страхования жизни.
Сегмент страхования жизни начал развиваться быстрыми темпами в 2015 году. Тогда возросла популярность продуктов инвестиционного страхования жизни. Недобросовестные продавцы нередко прибегали к мисселингу — предлагали продукты ИСЖ под видом вклада с высокой доходностью, а невнимательно изучившие договор граждане не осознавали все особенности и риски сделки.
Это привело к тому, что в первой половине 2016 года в Приморье объём взносов в сегменте страхования жизни вырос по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 65%, в 2017 году прирост составил 78%, в 2018 — 54%. В текущем году объём страховых взносов сократился на 41%.
«Последние цифры указывают на то, что приморцы, скорее всего, остались недовольны доходностью по завершившимся договорам инвестиционного страхования жизни. Аналогичная тенденция наблюдается и по стране в целом. Также улучшилась осведомлённость граждан об особенностях продукта, в том числе за счёт того, что страховщиков и их агентов обязали предупреждать клиентов о возможных рисках и существенных условиях договора», — отметила советник экономический Аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова.
Выплаты по договорам страхования жизни по итогам первого полугодия выросли в два раза и составили 626 млн рублей. Ожидается, что объём выплат продолжит увеличиваться, пока будет заканчиваться срок действия договоров, оформленных в период значительного роста данного сегмента.
Совокупный объём страховых выплат в Приморском крае увеличился в 1,6 раза и составил более 3,3 млрд рублей. Количество заключённых договоров приблизилось к 917 тысячам, активность граждан по сравнению с первой половиной 2018 года выросла в 1,4 раза.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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