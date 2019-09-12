www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.43 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 72.22 р. 10 CNY: 91.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморцы стали реже страховать свою жизнь

12 Сентября 2019, 11:43 | Приморье

Объём страховых премий в Приморском крае по итогам первой половины 2019 года снизился на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,8 млрд рублей. Преимущественно влияние на полученные результаты оказала отрицательная динамика взносов, собранных по договорам страхования жизни.

Сегмент страхования жизни начал развиваться быстрыми темпами в 2015 году. Тогда возросла популярность продуктов инвестиционного страхования жизни. Недобросовестные продавцы нередко прибегали к мисселингу — предлагали продукты ИСЖ под видом вклада с высокой доходностью, а невнимательно изучившие договор граждане не осознавали все особенности и риски сделки.

Это привело к тому, что в первой половине 2016 года в Приморье объём взносов в сегменте страхования жизни вырос по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 65%, в 2017 году прирост составил 78%, в 2018 — 54%. В текущем году объём страховых взносов сократился на 41%.

«Последние цифры указывают на то, что приморцы, скорее всего, остались недовольны доходностью по завершившимся договорам инвестиционного страхования жизни. Аналогичная тенденция наблюдается и по стране в целом. Также улучшилась осведомлённость граждан об особенностях продукта, в том числе за счёт того, что страховщиков и их агентов обязали предупреждать клиентов о возможных рисках и существенных условиях договора», — отметила советник экономический Аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова. 

Выплаты по договорам страхования жизни по итогам первого полугодия выросли в два раза и составили 626 млн рублей. Ожидается, что объём выплат продолжит увеличиваться, пока будет заканчиваться срок действия договоров, оформленных в период значительного роста данного сегмента.

Совокупный объём страховых выплат в Приморском крае увеличился в 1,6 раза и составил более 3,3 млрд рублей. Количество заключённых договоров приблизилось к 917 тысячам, активность граждан по сравнению с первой половиной 2018 года выросла в 1,4 раза.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: страхование  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]