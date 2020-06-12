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День России в Приморье: от песен до уроков краеведения

12 Июня 2020, 17:56 | Приморье

Во время посещения праздничных мероприятий губернатор Приморья сделал важное заявление

Сегодня, 12 июня Приморье отмечает один из ключевых государственных праздников – День России. Приуроченные к этой дате мероприятия развернулись во всех муниципалитетах края. Многие акции и события решено провести в онлайн-формате – такой подход обусловлен текущей эпидемиологической обстановкой.

Есть чем гордиться

Утром во Владивостоке 12 июня состоялось торжественное поднятие флага Российской Федерации. В мероприятии приняли участие первые лица Приморья. Губернатор Приморья поздравил жителей края с праздником и пожелал здоровья, счастья и успехов.

«Приморье – один из самых интенсивно развивающихся регионов. Мы вместе трудимся на благо нашего края и страны, решая важнейшие социально-экономические задачи. Строим новые производства и социальные объекты, продвигаем «умные» технологии, создаем современную инфраструктуру и комфортную городскую среду, претворяем в жизнь инновационные идеи и проекты. Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России, обеспечить нашим детям достойное будущее. Уверен, что общими усилиями мы сможем добиться намеченных целей, осуществить самые грандиозные замыслы!» - подчеркнул Олег КОЖЕМЯКО.

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в своем поздравлении отметил: «У нас немало поводов гордиться своей Родиной. Но главная сила нашей страны заключена в людях, в том, как сильно они любят свое Отечество!»

Праздник с песней на устах

Конечно же, все праздничные мероприятия на всех территориях края будут происходить с участием неюбольшого количества людей и с соблюдением всех ограничений и требований в период распространения коронавируса, в частности, масочного режима и «социальной дистанции».

В 12.00 от подводной лодки С-56 стартовал автопробег по улицам Владивостока, посвященный Дню России. Также в 12.00 все желающие могли присоединиться к всероссийской акции «Гимн России», включив и исполнив гимн Российской Федерации у открытого окна или на балконе своей квартиры.

Далее в общественных местах и во дворах многоквартирных жилых домов развернулись настоящие концерты. Артисты исполняют патриотические песни. Граждане слушают выступления из окон и со своих балконов – как говорится, все в рамках режима повышенной готовности. Как сообщили в правительстве Приморского края, на предложение выступить 12 июня в рамках всероссийской акции «Мы – Россия»  откликнулись многие артисты. Локальные концерты проходят сегодня во всех микрорайонах Владивостока, в Надеждинском, Партизанском, Яковлевском и других районах. Во Владивостоке выступления артистов развернулись на центральной площади города и на Спортивной набережной.

Еще одна акция, к которой присоединился наш регион, - «Окна России». Активисты украшают окна рабочих кабинетов и своих квартир словами поздравлений и патриотичными рисунками в честь государственного праздника.

Теплые слова, тематические изображения и яркие поделки появились на окнах административных зданий, образовательных и культурных учреждений, жилых многоквартирных и частных домов в разных городах и районах края.

Кроме того, Приморье присоединилось к федеральной патриотической акции «Ленточка – триколор». Всего в крае раздадут 55 тысяч бело-сине-красных ленточек, как символ единения русского народа. Получить олицетворение праздника можно в любом муниципалитете. Акция проходит в общественных местах: на площадях, набережных, в парках, магазинах и аптеках, на автозаправочных станциях. Работу проведут активисты из волонтерских штабов Приморья. Планируется также вручение ленточек в стиле «триколор» пациентам, которые будут выписываться в преддверии праздника из больниц.

Патриотичность краевого масштаба

Фестиваль граффити, посвященный Дню России, который объединил мастеров уличной росписи от Санкт-Петербурга до Владивостока, также не остался в Приморье без внимания.По всей стране художники изображают героев отечественной истории и представителей разных профессий. Так, подпорную стену на улице Нерчинской во Владивостоке украсили портреты Владимира Арсеньева и его проводника – Дерсу Узалы. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал на открытии арт-объекта в День России.

 
«Важно, чтобы история нашего края сохранялась, в том числе, в таких великолепных картинах. Она связана с именем Владимира Арсеньева, со дня рождения которого через два года исполняется 150 лет. Его рассказы о путешествиях по Уссурийскому краю с Дерсу Узала нужно делать доступными для детей, поэтому уже в этом году в школах будет введен урок краеведения», – заявил губернатор.

В Приморье большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Напомним также, что в новую Конституцию РФ заложены важные поправки, в том числе направленные на возрождение патриотического воспитания. Проголосовать за них приморцы могут с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки будут оборудованы с учетом всех необходимых мер безопасности, санитарных требований.

Досье «Золотого Рога»

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». 12 июня 1998 года Борис Ельцин в своём телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России». Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.

Юрий РОГОВ.

Автор: Юрий Рогов
Теги: безопасность  конституция  день россии  праздники  коронавирус  кожемяко  приморье 



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