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"Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России"

12 Июня 2020, 10:07 | Приморье

Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем России

Дорогие приморцы!

Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник символизирует новую российскую государственность, начало современной истории страны.

Пройдя сложный путь политических и экономических преобразований, Россия возродилась как сильное, стабильно развивающееся государство, и вновь заняла достойное место среди мировых держав. И в этом, несомненно, есть заслуга и нашего края. Своим каждодневным созидательным трудом приморцы вносят значительный вклад в укрепление мощи России.

Приморье – один из самых интенсивно развивающихся регионов. Мы вместе трудимся на благо нашего края и страны, решая важнейшие социально-экономические задачи. Строим новые производства и социальные объекты, продвигаем «умные» технологии, создаем современную инфраструктуру и комфортную городскую среду, претворяем в жизнь инновационные идеи и проекты.

Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России, обеспечить нашим детям достойное будущее. Уверен, что общими усилиями мы сможем добиться намеченных целей, осуществить самые грандиозные замыслы!

С праздником, дорогие земляки!

Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех благих начинаниях!

Губернатор Приморского края О.Н. КОЖЕМЯКО.

 

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Теги: Путин  кожемяко  праздник  губернатор  день россии 



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