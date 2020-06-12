Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России"
Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем России
Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник символизирует новую российскую государственность, начало современной истории страны.
Пройдя сложный путь политических и экономических преобразований, Россия возродилась как сильное, стабильно развивающееся государство, и вновь заняла достойное место среди мировых держав. И в этом, несомненно, есть заслуга и нашего края. Своим каждодневным созидательным трудом приморцы вносят значительный вклад в укрепление мощи России.
Приморье – один из самых интенсивно развивающихся регионов. Мы вместе трудимся на благо нашего края и страны, решая важнейшие социально-экономические задачи. Строим новые производства и социальные объекты, продвигаем «умные» технологии, создаем современную инфраструктуру и комфортную городскую среду, претворяем в жизнь инновационные идеи и проекты.
Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России, обеспечить нашим детям достойное будущее. Уверен, что общими усилиями мы сможем добиться намеченных целей, осуществить самые грандиозные замыслы!
С праздником, дорогие земляки!
Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех благих начинаниях!
Губернатор Приморского края О.Н. КОЖЕМЯКО.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России"
- Дума города Владивостока поздравляет с Днем России
- Почти 180 дальневосточников эвакуировали из Японии и Таиланда
- Соблюдение санэпидрежима контролируют ежедневно
- Безопасный интернет - детям!
- В Приморье вновь открываются МФЦ
- Бизнес-гороскоп: Весам стоит привести свои финансы в равновесие
- В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии малыми группами
- Во Владивостоке начинаются репетиции парада Победы
- Уберечь детей
Новости раздела
- "Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России"
- Дума города Владивостока поздравляет с Днем России
- Почти 180 дальневосточников эвакуировали из Японии и Таиланда
- День России отметим торжественно и в масках
- Спортивный туризм новой волны
- Есть где разгуляться
- А мне бы журавля, который в небе…
- Вы готовьтесь - пляжи будут!
- Познавая науку ЗОЖ
- Соблюдение санэпидрежима контролируют ежедневно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Власть болеть не может
- COVID-19: Режим ограничений смягчают в Находке
- Ремонт зимы не ждет
- В Находке возбудили уголовное дело по факту махинаций с деньгами дольщиков
- Находка загрузила стапель
- Названы имена победителей XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2020
- Во Владивостоке построят еще один огромный мост длиной более двух километров
- Глава администрации Хабаровска на две недели ушел на режим самоизоляции
- В Хабаровске осудили за взятку крупного полицейского чина
- Спортивный туризм новой волны