Более 280 тысяч детей в Приморье получат по 10 тысяч рублей

Ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей получат все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Ранее эта мера социальной поддержки касалась только семей, имеющих право на материнский капитал.



Как пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда России, выплата с апреля по июнь предоставляется на детей до 3 лет. Оформить ее можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.



«Выплаты будут произведены, в том числе, и за апрель», – уточняют в федеральном ведомстве.



Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, независимо от наличия права на материнский капитал. Как информирует управляющий отделением ПФР Александр Масловец, такую выплату получат более 280 тысяч приморских детей.



Заявление на получение единовременной выплаты также подается через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. Сервис подачи заявления будет разработан в ближайшее время. Выплаты будут осуществляться с 1 июня.



Родителям, у которых нет учетной записи на портале, рекомендуют срочно зарегистрироваться. Подтвердить оформленную учетную запись в условиях распространения коронавирусной инфекции можно через МФЦ по телефону «горячей линии»: 8 (423) 201-01-56.



Также для подтверждения учетной записи можно использовать онлайн-сервисы «Сбербанка», Почта Банка, «Тинькофф Банка». В исключительных случаях можно обратиться в клиентскую службу управлений и отделов Пенсионного фонда в городах и районах Приморского края. Прием в Пенсионном фонде ведется по предварительной записи.



«У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно», – подчеркивает Александр Масловец.



Напомним, о расширении мер социальной поддержки семьям с детьми в условиях коронавируса говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе селекторного совещания 11 мая.



Кроме мер социальной поддержки, выплачиваемых по линии Пенсионного фонда России, глава государства остановился на выплатах на детей от 3 до 7 лет семьям с низкими доходами. Он напомнил регионам о необходимости начать выплаты уже с июня, а не с июля, как предполагалось ранее, подчеркнув, что первую выплату рассчитают с января.



«В Приморском крае фиксированная выплата за 6 месяцев составит 43,3 тысячи рублей на каждого ребенка. Далее, до конца 2020 года, семьи будут по 7 221 рублю ежемесячно», – уточняют в региональном министерстве труда и социальной политики.



По информации регионального ведомства, в Приморском крае такую поддержку с июня смогут около 14,3 тысячи детей. За консультацией по вопросам демографических выплат можно обратиться по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145.

По информации отделения ПФР по Приморскому краю



Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.