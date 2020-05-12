Энергетики Приморской ГРЭС поздравили ветеранов с Днем Победы

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне энергетики Приморской ГРЭС – филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» (входит в группу РусГидро) поздравили с праздником ветеранов, работавших в послевоенные годы на станции

В рамках ежегодной благотворительной акции в этот раз подарки и благодарности принимали два труженика тыла, проживающие в Лучегорске, поселке энергетиков и угольщиков - Любовь Ивановна Киндюшенко и Анастасия Григорьевна Кириленко. С каждым годом остается все меньше свидетелей той войны, но от этого встречи с ними для нынешних поколений становятся еще ценнее.

Соблюдая все требования защиты от коронавирусной инфекции, героев праздника поздравили представители Совета молодежи и Совета ветеранов Приморской ГРЭС, руководство станции представляли специалисты отдела управления персоналом. Энергетики вручили ветеранам цветы, продуктовые и фруктовые наборы, а также оказали финансовую помощь. Растрогали ветеранов благодарственные письма и открытки от бывших коллег, тематически оформленные торты и шары.

В тяжелейшие для страны годы они, встретившие войну еще детьми, работали в тылу наравне со взрослыми, обеспечивая фронт необходимым продовольствием, приближая долгожданную Победу. В послевоенное время они поднимали дальневосточную энергетику, строили Приморскую ГРЭС, участвовали в пуске ее первого энергоблока, закладывали традиции, которые бережно хранят и чтут нынешние поколения.

Энергетики Приморской ГРЭС также планируют присоединиться к Всероссийским акциям в честь 75-й годовщины Великой Победы, проходящим в этом году в дистанционном формате. Это «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Сад Памяти», онлайн-шествии «Бессмертного полка» и других.

Группа РусГидро осуществляет комплекс мероприятий по поддержке ветеранов и участников Великой Отечественной войны в рамках благотворительной программы. Во всех регионах присутствия энергохолдинг ежегодно проводит для ветеранов праздничные концерты, вручает ценные подарки, оказывает материальную помощь.

РусГидро благоустраивает мемориалы и памятники, способствует формированию преемственности поколений организуя торжественные патриотические мероприятия для детей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.