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Монумент воинам Великой Отечественной войны открыли в приморском селе Красный Яр
9 мая в селе Красный Яр Пожарского района Приморского края после реконструкции открыли монумент воинам из удэгейских поселений в долине реки Бикин, которые сражались в Великой Отечественной войне. Открытие приурочили к 75-летию Победы.
Монумент расположен в историческом центре села Красный Яр – месте компактного проживания коренных малочисленных народов Приморья.
В центре скульптурной композиции – 4-метровая стела, которую украшают барельефы «русского» и «удэгейского» солдат и снайперская винтовка. Перед стелой расположены четыре памятных гранитных плиты, на которые нанесены фамилии 168 воинов, ушедших на фронт из сел Красный Яр, Соболиный, Ясеневый, Олон, Охотничий.
«Мы вели переписку с родными и близкими воинов, поднимали архивные списки, изучали данные о призывниках. Изучая вопрос, поняли, что сегодня не осталось в живых ни одного фронтовика. Это придает еще большую значимость новому монументу памяти», – рассказала глава администрации села Красный Яр.
Совмещенные барельефы солдат разных национальностей подчеркивают общую роль всех народов в Победе над фашизмом. Винтовка на обелиске символизирует, что большинство жителей удэгейских поселений, которые участвовали в сражениях, были на фронте снайперами.
«Великая Отечественная война, без преувеличения, вошла в каждый дом, и жители Дальнего Востока не стали исключением. Более того, наши земляки в 1945 году активно участвовали в боях за освобождение Маньчжурии, которые также унесли немало жизней. Мы с нашими партнерами решили помочь восстановить историческую память о воевавших жителях удэгейских сел в бассейне Бикина. Нужно сказать, что село Красный Яр образовалось уже после окончания войны, но в него переселились жители большой части населенных пунктов бассейна реки Бикин», – отметил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Он подчеркнул, что при изготовлении барельефа была применена технология, которая позволила совместить фотографии всех участников войны с этой местности, которые удалось найти.
«В результате мы получили некое усредненное лицо, которое вобрало в себя черты каждого, кто был на фронте, как из числа русских воинов, так и представителей коренных малочисленных народов. Удэгейцы, русские и представители других народов бок о бок жили на Бикине, и, уйдя на войну, не делились по национальностям, а вместе бились за одну большую, многонациональную страну, за свой народ. Несмотря на то, что при создании барельефа применялись современные технологии, он выполнен в том же традиционном стиле, который применялся при создании военных монументов в советское время. Созданная композиция призвана еще раз напомнить, что у нас многонациональная страна и в ней нет различий между народами. И когда у нас есть общая цель и общие задачи, мы все как один их выполняем. Мы надеемся, что сохранение уникальной природы юга Дальнего Востока, амурского тигра, достижение гармонии между хищником и человеком – это наша общая задача, к выполнению которой мы все будем стремиться», – подчеркнул Сергей Арамилев.
В ходе реконструкции монумента также была облагорожена прилегающая к нему территория: уложена бетонная плитка, высажены деревья и кустарники, установлены лавочки.
По словам директора национального парка «Бикин» Алексея Кудрявцева, новый монумент станет не только памятным обелиском, но и объединяющим центром нового пространства – поселкового сквера, который станет живым символом преемственности поколений.
«Мы очень хотели, чтобы 75-летие Победы запомнилось односельчанам, а открытие монумента подчеркнуло значимость Дня Победы. Надеемся эта скульптурная композиция станет “отправной точкой” для многих мероприятий, в первую очередь, конечно, патриотических. В этом году мы запланировали более 30 памятных акций, надеемся, после снятия ограничений большую часть проведем. Уверен – многие добрые дела начнутся на площадке у этого памятника. Считаю важным, что именно природоохранные организации помогли селу обрести новый монумент. Охрана природы неразделима с таким понятием, как любовь к Родине, сохранение памяти поколений. Если ты любишь свой край, ты будешь беречь его во всех смыслах. Даже во время Великой Отечественной войны, государство не отказывалось от своих природоохранных функций – егеря на заповедных территориях оставались на своем посту, и выполняли свою миссию – берегли то, что им поручили беречь. Работы, которые проводят в селе Красный Яр Центр “Амурский тигр” и национальный парк “Бикин” помогают людям хранить любовь к месту, где они родились, беречь память и традиции. Это труд на перспективу, особенно значимый для подрастающего поколения», – прокомментировал он.
Созданная скульптурная композиция, по сути, является народной, ведь её окончательный облик формировали сами жители бассейна Бикина, вносившие свои предложения о том, как должен выглядеть монумент. А приморский скульптор Алексей Степаненко, ранее создавший памятник Дерсу Узала (и в его лице всем проводникам В.К. Арсеньева), помог создать барельеф и воплотить в скульптуре основное оружие потомственных охотников во время войны – снайперскую винтовку.
По материалам пресс-службы национального парка «Бикин»
Фото – пресс-служба национального парка «Бикин»
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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