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Владивостокские клумбы запестрят новыми красками

12 Мая 2020, 11:42 | Приморье

С наступлением теплых дней озеленители Владивостока приступили к посадке деревьев, кустарников, однолетних и многолетних, и цветов. Георгины, виолы, петунии, львиный зев, гиацинты, тюльпаны, нарциссы и многие другие цветущие растения будут радовать жителей и гостей столицы Приморья в этом году.

В рамках реализации новой концепции озеленения, разработанной по инициативе главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА, в разных районах города будет создано семь новых цветников и установлено 30 топиарных фигур.

Работы по озеленению уже проведены на улицах Адмирала Фокина и Фонтанной, в сквере Зорге и у штаба пограничников на Светланской. А на минувшей неделе городские озеленители начали высаживать однолетники в Адмиральском и Гайдамакском скверах, Парке Победы, на Корабельной Набережной и центральной площади Владивостока.

Помимо однолетних цветущих растений, клумбы города украсят разнообразные многолетние и луковичные культуры - гиацинты, нарциссы, тюльпаны.

«Мы берем основные виды, которые устойчивы к нашему климату. Однако в этом году был сделан акцент на разнообразии цветовой гаммы, которая порадует горожан», - отметила заместитель начальника городского отдела текущего содержания и озеленения Ольга ЦОЙ.

Продолжаются во Владивостоке работы и по высадке новых деревьев. Только за первые два дня мая на городских улицах - Русской, Верхнепортовой, Анны Щетининой, Прапорщика Комарова, Хабаровской, Енисейской, проспекте 100-летия Владивостока и других, а также в Гайдамакском сквере и на Депутатской аллее появилось 128 новых лиственниц и 84 липы.

130 новых деревьев и кустарников – сосны, спиреи, гортензии и дерены - высажены в Адмиральском сквере и на мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота». Сирень, абрикосовые деревья и боярышник появятся на улицах Анны Щетининой, Шефнера, проспекте 100-летия Владивостока и в Гайдамакском сквере.

В планах городских озеленителей на этот год - также полная замена старых и больных деревьев на улицах Сахалинской и Русской.

На фото: 400 тысяч цветов, 25 тысяч деревьев и кустарников высадят в этом году во Владивостоке.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: озеленение  благоустройство 



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