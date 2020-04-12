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Нарушителей режима самоизоляции привлекают к административной ответственности в Приморье
12 Апреля 2020, 14:47 | Приморье
Рейды, направленные на выявление нарушителей режима самоизоляции, проводят в Приморье. Накануне контрольные мероприятия состоялись во Владивостоке, в воскресенье 12 апреля – аналогичные в Находке и Уссурийске. Жителей края, которые отказались покинуть общественные места по просьбе сотрудников правоохранительных органов, привлекли к административной ответственности.
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в регионе ввели еще неделю назад. Суммы, которые предстоит выплачивать виновным, весьма внушительны. Так, для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее подобных рейдов в Приморье не проводили. Жителям края дали возможность узнать об изменениях в краевом законодательстве – с этой целью была развернута масштабная информационная кампания в СМИ края, закончить неотложные дела. Как показала практика, не все отнеслись серьезно к рекомендациям оставаться дома, не выходить на улицу без уважительной причины, не собираться большими компаниями и соблюдать постоянную дистанцию величиной не менее 1,5-2 метров по отношению к другим людям в общественных местах. В частности, в эти выходные на улицах края было замечено множество отдыхающих. Жители города, вероятно, не оценили опасность, которую несет заражение коронавирусом.
Последние данные медиков говорят, что и у тех больных, которые перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной форме, наблюдаются негативные последствия. В частности, возникает «эффект матового стекла» – состояние, при котором происходит отек легочной ткани. Обнаружить его можно только при помощи компьютерной томографии (КТ). Отсутствие своевременного лечения может привести к острой легочной недостаточности.
На сегодняшний день в Приморье официально зарегистрированы 23 зараженных коронавирусной инфекцией, двое пациентов умерли от инфекции. При этом до сих пор остается неизвестным, сколько еще людей переносит вирус, что называется, «на ногах», где конкретно можно им заразиться.
«Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции – необходимая мера в Приморье. Контрольные мероприятия проходили вчера во Владивостоке. Сотрудники правоохранительных органов не тормозили каждую машину и не ходили по дворам. Проверка велась на Спортивной набережной и Набережной Цесаревича, центральной площади города, пляжах на Шаморе, острове Русский, Токаревском маяке – то есть, в популярных зонах отдыха. Штрафы выписывались только тем гражданам, которые отказывались покидать общественные места», – отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края.
Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции в регионе теперь будут проходить регулярно, уточнили в департаменте. Так, в воскресенье, 12 апреля, подобные рейды организованы также в Уссурийске и Находке. 13 апреля соответствующая работа начнется в Артеме.
Отметим, предусмотрена ответственность также за распространение в СМИ и интернете фэйковых новостей об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Нарушение наказывается штрафом для юрлиц от 1,5 до 3 миллионов рублей.
Если такая информация повлекла за собой смерть человека, причинение вреда здоровью, прекращение функционирования объектов инфраструктуры, штраф для юрлиц составит уже от 3 до 5 миллионов рублей.
За повторное распространение фэйков штрафы для граждан составляют от 300 до 400 тысяч рублей, должностных лиц – от 600 до 900 тысяч рублей, юрлиц – от 5 до 10 миллионов рублей.
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Теги: коронавирус самоизоляция
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