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100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве

12 Марта 2020, 13:50 | Приморье
Состояние муниципальных дорог и тротуаров жители Приморья оценивают как неудовлетворительное
 
В Арсеньеве отремонтируют муниципальные дороги и тротуары. На эти цели из краевого бюджета дополнительно направят 100 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с населением городского округа в среду, 11 марта. 
 
Большая часть вопросов от людей касалась дорог. 
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что на ремонт дорог выделялось недостаточно средств из краевого бюджета, поэтому Арсеньеву в ближайшее время дополнительно направят 100 миллионов рублей. 
 
«Город должен представить план ремонта дорог, асфальтирования улиц. Также эти средства будут направлены на ремонт тротуаров. Подчеркну, что все сроки контрактов по дорожным работам должны заканчиваться 1 ноября», – обозначил Губернатор.
 
Врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень заверил, что все работы будут выполнены в срок. 
 
«В мае приступим к асфальтированию. Завершим, как и в прошлом году, вовремя, к 1 сентября», – сказал он.
 
Губернатор добавил, что такая краевая поддержка будет оказана Арсеньеву на трехлетний период. 
 
«Это позволит изменить облик города. Сделать его привлекательным для жителей и туристов», – отметил Олег Кожемяко.
 
Еще один вопрос, волновавший местных жителей, – недостаточная освещенность улиц, особенно в частном секторе. 
 
Глава Приморья подчеркнул, что Арсеньеву на покупку фонарей для городской электросети будет направлено 10 миллионов рублей. 
 
«Эти деньги вы должны освоить до конца года», – заявил Олег Кожемяко.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: бизнес  дороги  ремонт  кожемяко 



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