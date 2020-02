Подозреваемый в шпионаже поскользнулся на масле

В громком шпионском деле фигурирует разработанная в Приморье моторная присадка «Форум»

Житель Владивостока Виктор КОРОЛЁВ арестован по обвинению в госизмене. Из-за секретности материалов дела подробности уголовного дела не разглашаются. Королёв, который является гендиректором компании, зарегистрированной в Китае, свою вину не признает. Не исключено, что предприниматель попал в поле зрения ФСБ, поскольку его фирма занималась реализацией в КНР наукоемких технологий, в частности - добавок к маслам и смазкам, используемым Минобороны РФ.

В четверг Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 10 апреля 69-летнему Виктору Королёву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена», наказание - до 20 лет лишения свободы). Как сообщило «РИА Новости», в ходе представления ходатайства прокурора о закрытии процесса в суде устанавливалась личность обвиняемого. Выяснилось, что Виктор Королёв - уроженец Приморского края, зарегистрированный во Владивостоке. На момент задержания холостой пенсионер, имеющий высшее образование, не был где-либо официально трудоустроен. По словам его родственника, Королёв был арестован два месяца назад во Владивостоке, после чего этапирован в Москву.

Среди прочего прокурор указал, что обвиняемый совершил преступление, связанное «с посягательством на государственную безопасность РФ».

Адвокат Виктора Королёва, Артур Катанский, сообщает, что виновным себя он не считает. «Могу сказать только, что свою вину он не признает. Он на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран», - цитирует защитника ТАСС.

Согласно аккаунту Виктора Королёва в соцсетях, в 1972 году он закончил факультет радиоэлектроники и электротехники ДВПИ. На фотографиях видно, что Королёв часто посещает Китай. В частности, в декабре 2016 года он посетил Пекин. «Командировка в Sinopec», - стоит подпись под фотографией. Sinopec Corp. – китайская интегрированная энергетическая и химическая компания.

Контент аккаунта Виктора Королёва также показывает, что он негативно оценивает деятельность президента Владимира ПУТИНА, с уважением относится к полковнику Владимиру КВАЧКОВУ.

Согласно базе данных юридических лиц, в 2007 году Виктор Королёв учредил во Владивостоке ООО «Экипаж» с основным видом деятельности «Торговля оптовая прочими бытовыми товарами». Уставной капитал компании – 10 тыс. руб., распределенный в равных долях между Виктором и Борисом Викторовичем Королёвыми.

«ЗР» также стало известно, что Виктор Королёв является гендиректором Marina Co., Ltd. (http://www.conftor.ru/dv_equ/rf_marina.pdf). «Компания со 100% российским капиталом зарегистрирована в Китае, в г. Харбине», - говорится на ее карточке в интернете. Marina Co., Ltd. занимается внедрением наукоемких технологий в северовосточном Китае. «Имеет обширные связи с китайским бизнесом, с администрацией Харбинской зоны промышленного освоения новых технологий, а также в управлении науки и техники Харбина. Имеются дружественные связи с институтами и университетами. Знаком с современными смазочными материалами, занимается продвижением на рынок продукта ФОРУМ», - говорится в презентации Виктора Королёва.

«Форум» - это добавки к маслам и смазкам, продукция владивостокской компании «Владфорум», созданной в 2003 году кандидатом химических наук Александром Цветниковым. «Технология получения Forum разработана доцентом Цветниковым Александром Константиновичем на базе Института Химии Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (ИХ ДВО РАН) в результате революционных открытий в области нанотехнологий», - говорится на сайте компании. Там также утверждается, что применение Forum позволяет снизить расход масла в 2–3 раза, экономить топливо на 5–10%, продлить срок службы масла в 2–3 раза, снизить коэффициент трения в отсутствии масла в 100 раз, увеличить межремонтный период в 2–4 раза. «Форум» применяется в автотранспортной и сельскохозяйственной технике, промышленном оборудовании, на железнодорожном транспорте, в огнестрельном, пневматическом и холодном оружии. «Был заключен контракт с Министерством обороны Российской Федерации об испытании продукции с целью применения добавок на военной технике. В результате, была выпущена военная серия добавок Форум-В, и продукция была принята на вооружение Минобороны России», - утверждается на сайте «Владфорума».

Не исключено, что именно реализация компанией Виктора Королёва добавок к маслам и смазкам в Китае привело к обвинению в госизмене.

Александр Цветников сообщил, что действительно знаком с Виктором Королевым и сотрудничал с ним. «Но это было достаточно давно, уже несколько лет, как мы не общались», - сказал господин Цветников. По его словам, информация о возбуждении дела против бывшего делового партнера стало для него полной неожиданностью. Глава компании «Владфорум» также добавил, что, хотя Минобороны РФ одобрила добавки «Форум», закупки этой продукции не осуществляет.

Сын Виктора Королёва Борис пояснить суть обвинения отца отказался, сказав только, что тот «вину не признает».

На фото: Жизнь одинокого владивостокского пенсионера Виктора Королёва в какой-то момент заинтересовала российские спецслужбы.

Фото из интернета

Алексей ЧЕРНЫШЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.