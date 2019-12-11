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Новогодний бизнес-прием пройдет во Владивостоке
Миссия главного новогоднего торжества года - консолидация деловых кругов, власти, самых активных бизнес-объединений, ведущих общественных организаций предпринимательства, институтов развития, действующих на территории краевой столицы.
Праздничный прием проводится ежегодно по инициативе и силами активных бизнес-ассоциаций и общественных организаций предпринимателей города Владивостока и Приморского края.
В мероприятии традиционно принимают участие свыше 300 руководителей и собственников ведущих предприятий малого и среднего бизнеса, представителей законодательной и исполнительной власти города и края, а также руководители и члены общественных организаций и объединений предпринимателей.
В программе: чествование успешных предпринимателей, награждение наиболее отличившихся руководителей предприятий, которые своей деятельностью внесли значительный вклад в развитие различных отраслей экономики города Владивостока.
Генеральный партнер мероприятия: сеть супермаркетов напитков «ВинЛаб», насчитывающая более 350 магазинов по всему Дальнему Востоку.
Мероприятие пройдет 18 декабря в ресторане «Лесная заимка» (ул. Маковского, 290). Сбор гостей в 17.30. Начало в 18.00.
Подробная информация по телефонам: +7 (423) 275-82-34; +7 (423) 271-68-72.
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