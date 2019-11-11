www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.73 р. 100 JPY: 58.32 р.
EUR: 70.42 р. 10 CNY: 91.2 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

"Паллада" опять пошла по миру

11 Ноября 2019, 11:40 | Приморье

Учебное парусное судно «Паллада» отправилось в свою третью кругосветную экспедицию из порта Владивосток 1 ноября. Фрегату предстоит пройти более 27 тысяч морских миль. В торжественном мероприятии принял участие вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

На митинге на 33-м причале ТОФ, по случаю проводов «Паллады», посвященному 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрались курсанты, родители моряков, представители общественности.

Приветственный адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова зачитал его заместитель Василий Соколов. Он пожелал курсантам и экипажу удачи, попутного ветра и семь футов под килем.

«Паллада» уходит в поход первой, за вами пойдут парусники «Седов» и «Крузенштерн». Этот поход будет нелегким, но уверен, вы преодолеете все штормы, как это сделали 200 лет назад наши выдающие соотечественники, русские моряки Беллинсгаузен и Лазарев. Они открыли новый континент, теперь и вам предстоит почувствовать себя в роли первопроходцев, продолжить великие традиции российского флота», - отметил Василий Соколов.

За плечами опытного капитана «Паллады» Николая Зорченко уже несколько кругосветных экспедиций. В этот раз кругосветное путешествие продлится почти семь месяцев, возвращение в родной порт Владивосток запланировано на 9 июня 2020 года. Протяженность маршрута «Паллады» составит более 27 тысяч морских миль.

С полуденным выстрелом учебный парусник направился в свое третье кругосветное путешествие.

Досье "Золотого Рога": Парусное судно «Паллада» – гордость Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Фрегат представлен к занесению в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире, развивающее скорость более 18 узлов. Во время кругосветного плавания 2007-2008 годов был установлен новый мировой рекорд скорости – 18,8 узлов. Ежегодно «Паллада» совершает по четыре рейса. Всего судно посетило 100 портов в 36 странах.

Фото с сайта dalrybvtuz.ru

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: экспедиция  паллада  Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]