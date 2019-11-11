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"Паллада" опять пошла по миру
Учебное парусное судно «Паллада» отправилось в свою третью кругосветную экспедицию из порта Владивосток 1 ноября. Фрегату предстоит пройти более 27 тысяч морских миль. В торжественном мероприятии принял участие вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.
На митинге на 33-м причале ТОФ, по случаю проводов «Паллады», посвященному 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрались курсанты, родители моряков, представители общественности.
Приветственный адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова зачитал его заместитель Василий Соколов. Он пожелал курсантам и экипажу удачи, попутного ветра и семь футов под килем.
«Паллада» уходит в поход первой, за вами пойдут парусники «Седов» и «Крузенштерн». Этот поход будет нелегким, но уверен, вы преодолеете все штормы, как это сделали 200 лет назад наши выдающие соотечественники, русские моряки Беллинсгаузен и Лазарев. Они открыли новый континент, теперь и вам предстоит почувствовать себя в роли первопроходцев, продолжить великие традиции российского флота», - отметил Василий Соколов.
За плечами опытного капитана «Паллады» Николая Зорченко уже несколько кругосветных экспедиций. В этот раз кругосветное путешествие продлится почти семь месяцев, возвращение в родной порт Владивосток запланировано на 9 июня 2020 года. Протяженность маршрута «Паллады» составит более 27 тысяч морских миль.
С полуденным выстрелом учебный парусник направился в свое третье кругосветное путешествие.
Досье "Золотого Рога": Парусное судно «Паллада» – гордость Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Фрегат представлен к занесению в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире, развивающее скорость более 18 узлов. Во время кругосветного плавания 2007-2008 годов был установлен новый мировой рекорд скорости – 18,8 узлов. Ежегодно «Паллада» совершает по четыре рейса. Всего судно посетило 100 портов в 36 странах.
Фото с сайта dalrybvtuz.ru
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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