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Природная среда под охраной
Поручение губернатора края организовать проверку исполнения положения законодательства, обеспечивающего беспрепятственный доступ граждан к береговой полосе моря, сейчас особенно актуально
Решения, направленные на создание в регионе комфортной, гармоничной и экологичной среды человеческого обитания, становятся определяющими успех в реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. Политическая воля, проявленная вовремя и в нужном месте, дает высокие политические и экономические результаты. А это как раз то, что многие с надеждой ждут от избранной власти.
Освободить берег для отдыха
Всего около полутора месяцев на юге Приморья еще будет сохраняться летнее тепло, и вода в море будет все еще комфортной для купания. Но доступ к воде во многих привлекательных местах сегодня стал проблемным из-за того, что берег по каким-то причинам оказывается в руках лиц и организаций, которые на него не имеют никакого права. Тем не менее, они капитально обосновываются на захваченной территории и лишают возможности приятного отдыха приморцев и гостей края.
Поэтому поручение губернатора края Олега КОЖЕМЯКО министру природных ресурсов и окружающей среды региона Игорю СТЕПАНЕНКО - организовать проверку исполнения положения законодательства, обеспечивающего беспрепятственный доступ граждан к береговой полосе моря, которое он потребовал выполнить на заседании регионального оперативного штаба, сейчас особенно актуально.
Глава региона потребовал от глав муниципалитетов, имеющих пляжные зоны, обеспечить своевременный и эффективный сбор и вывоз мусора из мест отдыха, не считаясь с тем, в аренде тот или иной пляж или же остается «диким».
Осужденные делают жизнь краше
ГУФСИН России по Приморскому краю сообщил о том, что осужденные ИЦ-1 сегодня успешно заняты на работах по благоустройству Уссурийска. Сотрудничество этого учреждения с администрацией Уссурийского ГО оказалось настолько успешным, что в конце июля стороны провели переговоры о большем привлечении осужденных к принудительным работам на благо города. Тем более, что их трудоустройство позволяет им зарабатывать деньги на выплаты по искам потерпевшим и помогать своим семьям и близким.
В настоящее время осужденные из ИЦ-1 успешно работают в трех организациях города, занимающихся благоустройством и озеленением, и делают это добросовестно и без инцидентов, что и позволило повысить их занятость.
Стоит напомнить, что к началу июня сотрудниками ГУФСИН, ветеранами УИС и осужденными был возрожден парк Сергея Лазо в поселке Экипажном на острове Русском. И особый вклад в это внесли осужденные уссурийской ИК-41, изготовившие красивые эксклюзивные скамейки с элементами ковки, украсившие этот сквер.
Экосовет взял строительство НЗМУ на контроль
В минувший четверг прошло первое установочное заседание экологического совета по контролю за строительством Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), которое провел губернатор Приморья Олег Кожемяко, обещавший приморцам полную информационную открытость в связи с созданием в крае этого нового предприятия, вызывающего серьезные опасения общественности в его безопасности для экологии и населения. И это обещание выполняется - минувшее заседание транслировалось в прямом эфире краевого телевидения «ОТВ-Прим» и было сразу же размещено на сайтах Находки и строящегося предприятия, что предполагается делать и впредь.
Выступивший на экосовете исполнительный директор АО «НЗМУ» Виктор ГРЕБЕНЮКОВ отметил, что производственный комплекс завода будет построен по передовой датской технологии. Предприятие будет отвечать всем жестким требованиям отечественной и международной природоохраны и будет максимально безопасно для окружающей среды и города.
«Предусмотрена система противоаварийной защиты. Искусственный интеллект автоматически останавливает работу в случае внештатной ситуации. Технологические процессы управляются компьютерами, что исключает человеческий фактор. На заводе и в поселке установят специальные датчики, контролирующие состояние воздуха и воды. Разведение аквакультуры в бухте будет экологическим маркером», - сказал он.
Фото автора.
Подпись к фото: Пляжные зоны сегодня под особым контролем.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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