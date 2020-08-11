www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.78 р. 100 JPY: 69.61 р.
EUR: 86.83 р. 10 CNY: 10.58 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Время экологии
Распечатать

Природная среда под охраной

11 Августа 2020, 15:10 | Приморье

Поручение губернатора края организовать проверку исполнения положения законодательства, обеспечивающего беспрепятственный доступ граждан к береговой полосе моря, сейчас особенно актуально

Решения, направленные на создание в регионе комфортной, гармоничной и экологичной среды человеческого обитания, становятся определяющими успех в реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. Политическая воля, проявленная вовремя и в нужном месте, дает высокие политические и экономические результаты. А это как раз то, что многие с надеждой ждут от избранной власти.

Освободить берег для отдыха

Всего около полутора месяцев на юге Приморья еще будет сохраняться летнее тепло, и вода в море будет все еще комфортной для купания. Но доступ к воде во многих привлекательных местах сегодня стал проблемным из-за того, что берег по каким-то причинам оказывается в руках лиц и организаций, которые на него не имеют никакого права. Тем не менее, они капитально обосновываются на захваченной территории и лишают возможности приятного отдыха приморцев и гостей края.

Поэтому поручение губернатора края Олега КОЖЕМЯКО министру природных ресурсов и окружающей среды региона Игорю СТЕПАНЕНКО - организовать проверку исполнения положения законодательства, обеспечивающего беспрепятственный доступ граждан к береговой полосе моря, которое он потребовал выполнить на заседании регионального оперативного штаба, сейчас особенно актуально.

Глава региона потребовал от глав муниципалитетов, имеющих пляжные зоны, обеспечить своевременный и эффективный сбор и вывоз мусора из мест отдыха, не считаясь с тем, в аренде тот или иной пляж или же остается «диким».

Осужденные делают жизнь краше

ГУФСИН России по Приморскому краю сообщил о том, что осужденные ИЦ-1 сегодня успешно заняты на работах по благоустройству Уссурийска. Сотрудничество этого учреждения с администрацией Уссурийского ГО оказалось настолько успешным, что в конце июля стороны провели переговоры о большем привлечении осужденных к принудительным работам на благо города. Тем более, что их трудоустройство позволяет им зарабатывать деньги на выплаты по искам потерпевшим и помогать своим семьям и близким.

В настоящее время осужденные из ИЦ-1 успешно работают в трех организациях города, занимающихся благоустройством и озеленением, и делают это добросовестно и без инцидентов, что и позволило повысить их занятость.

Стоит напомнить, что к началу июня сотрудниками ГУФСИН, ветеранами УИС и осужденными был возрожден парк Сергея Лазо в поселке Экипажном на острове Русском. И особый вклад в это внесли осужденные уссурийской ИК-41, изготовившие красивые эксклюзивные скамейки с элементами ковки, украсившие этот сквер.

Экосовет взял строительство НЗМУ на контроль

В минувший четверг прошло первое установочное заседание экологического совета по контролю за строительством Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), которое провел губернатор Приморья Олег Кожемяко, обещавший приморцам полную информационную открытость в связи с созданием в крае этого нового предприятия, вызывающего серьезные опасения общественности в его безопасности для экологии и населения. И это обещание выполняется - минувшее заседание транслировалось в прямом эфире краевого телевидения «ОТВ-Прим» и было сразу же размещено на сайтах Находки и строящегося предприятия, что предполагается делать и впредь.

Выступивший на экосовете исполнительный директор АО «НЗМУ» Виктор ГРЕБЕНЮКОВ отметил, что производственный комплекс завода будет построен по передовой датской технологии. Предприятие будет отвечать всем жестким требованиям отечественной и международной природоохраны и будет максимально безопасно для окружающей среды и города.

«Предусмотрена система противоаварийной защиты. Искусственный интеллект автоматически останавливает работу в случае внештатной ситуации. Технологические процессы управляются компьютерами, что исключает человеческий фактор. На заводе и в поселке установят специальные датчики, контролирующие состояние воздуха и воды. Разведение аквакультуры в бухте будет экологическим маркером», - сказал он.

Фото автора.

Подпись к фото: Пляжные зоны сегодня под особым контролем.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: благоустройство  губернатор  экология  проверка  министр экологии  пляж 



Новости партнеров














Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]