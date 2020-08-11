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Урны, которые мы забиваем
Жители Владивостока, выходя на улицу, сталкиваются с тем, что им некуда деть мусор
Комфорт городской среды зависит от различных мелочей. В частности - от малых архитектурных форм, к числу которых относятся и уличные урны, служащие для оперативного сбора внезапно образующегося у горожан мусора.
Все часто посещаемые и проходимые общественные городские пространства должны быть насыщены ими по определенным нормативам. И государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы предусматривается, что их станет больше, и разных, чтобы никому долго не приходилось искать - куда бросить обертку, окурок, огрызок, кожуру или опустевшую емкость из-под напитка.
О том, что во Владивостоке недостаточно урн, стало особенно бросаться в глаза с разрастанием коронавирусной пандемии - использованные медицинские маски сегодня нередко выбрасываются людьми мимо урны или контейнера - на тротуары и дороги, газоны и цветники, где они далеко не сразу убираются дворниками и вместе с другим мусором создают территории неухоженный вид.
В администрации Владивостока усомнились, что проблема с уличными урнами в городе стоит серьезно. Они имеются в скверах и парках, на площадях и остановочных объектах, стоят возле торговых и офисных зданий, где за их установку и содержание отвечают их владельцы. За урнами следят, чтобы они не переполнялись. Любой проект обустройства, реконструкции или создания сквера или иного общественного пространства в городе обязательно включает установку новых урн. В частности, это предусмотрено и проектами начатой реконструкции Покровского парка и Парка Минного городка. Есть у города и структуры, ответственные за то, чтобы урн было в достатке, и они не переполнялись.
Кстати, в начале июня стало известно, что пять новых великолепных урн из полированного гранита, с дренажными отверстиями для отвода влаги должны будут появиться возле здания правительства Приморского края со стороны подземного пешеходного перехода на перекрестке ул. Светланской и Алеутской. По одной на две новых гранитных скамейки, которые будут установлены здесь же.
А форумы горожан отмечают, что с урнами есть пробелы не только в центре города. В частности, одна из посетительниц Леопардовой набережной в районе бухты Патрокл сообщала, что при острой необходимости там удалось найти лишь одну урну - в дальнем конце этой территории.
С чем вообще можно не спорить, так это с частым отсутствием урн возле подъездов многоквартирных домов, хотя в действующих Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда говорится, что «каждый подъезд должен быть оснащен урной для сбора мусора, периодически работники УК или ТСЖ должны очищать урны и промывать их». Вероятно, на урнах в жилом секторе Владивостока делается какая-то экономия. Хотя, судя по предложениям изготовителей и поставщиков урн, в доступе есть эконом-продукция всего по 800-900 рублей за такое изделие из металла, емкостью 20 литров.
В отделе продаж ПАО «Дальприбор», сообщили, что владивостокские УК и ТСЖ сегодня довольно активно покупают уличные урны у этого предприятия, наряду с муниципальными структурами и частными владельцами зданий и территорий. То есть, где урн нет, там они постепенно появляются. Линейка продукции из урн, которые это предприятие выпускает сегодня, насчитывает 17 видов и достаточно дорогая - от немногим более 3000 рублей за один из бюджетных вариантов до 12 390 за большую урну «Шрек». Объем емкостей предлагаемых урн - от 25 до 125 литров. В «Дальприборе» уверены, что их производственных мощностей хватит для того, чтобы полностью закрыть потребности города в этой продукции.
Стоит лишь отметить, что в ассортименте местных производителей куда-то исчезли урны из бетона и чугуна. Видимо, сегодня они не пользуются прежним спросом из-за тяжести и неудобства в обслуживании. Из художественных изделий привлекателен сегмент кованных изделий.
Конечно, прежде, чем получить новое качество, надо выдать нужное количество. Нормами сегодня предусматривается установка на уличных и общественных пространствах урн или же малогабаритных мусорных контейнеров емкостью менее 0,5 кубометра, которые лучше использовать для рекреаций, площадей, скверов, вблизи предприятий быстрого питания и в иных местах, где мусора образуется много и разного.
Известно, что урны следует устанавливать на расстоянии не более 50 метров на улицах первой категории и на расстоянии до 100 метров на остальных улицах. В парках, садах, скверах, на бульварах и набережных одна урна должна обслуживать 800 кв. метров территории. На остановках транспорта и на входах в торговые объекты требуется устанавливать не менее двух урн. Внутри таких пространств, как рынки, требуется каждую урну ставить от другой на расстоянии в 10 метров вдоль торговых рядов или же на площадь до 250 кв. метров.
Фото автора.
Подпись к фото: Оригинальное решение проблемы.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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