Приморцам предстоит еще одно голосование

Опрос населения по «Народному бюджету» проведут одновременно с общероссийским голосованием по Конституции

10 июня губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО выступил с ежегодным отчётом о результатах деятельности органов исполнительной власти региона за 2019 год перед депутатами Законодательного Собрания Приморского края. В ходе своего выступления глава региона рассказал, как об успехах, которые удалось достичь, так и о болевых точках края, зафиксировав доступные пути решения ситуации.

Отвечая на вопрос депутата Дмитрия НОВИКОВА о планах по применению инициативного бюджетирования в 2020 году, Олег Кожемяко анонсировал голосование по «Народному бюджету». В качестве пилотных территорий для внедрения проекта выбрали четыре крупных города Приморья: Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск.

Проект «Инициативное бюджетирование» (или «Народный бюджет») предусматривает выбор жителями края социальных объектов для ремонта благоустройства или реконструкции в своих городах и поселках. «Это направление Приморский край будет запускать впервые. Думаю, данный механизм даст положительный эффект, поскольку это хорошая система учета мнения людей и реализации именно тех проектов, которые востребованы гражданами», – отметил глава края.

Реализация этого нового для Приморья проекта позволит гражданам лично участвовать в жизни своих городов и сел, объективно определить насущные проблемы, грамотно расставить акценты и приоритеты повышает прозрачность работы властей и доверие к ней приморцев. И что немаловажно: все выбранные жителями проекты благоустройства и прошедшие конкурс будут реализованы за счет приморского бюджета.

На эти цели предусмотрели 300 миллионов рублей. Соответствующие изменения на заседании ЗС ПК внесены в региональный бюджет. Так, общий объем доходов увеличен на 1,296 миллиарда рублей, это средства на сбалансированность бюджета, распределенные Приморью из федерального центра. Расходы краевого бюджета увеличиваются на 300 миллионов рублей. Деньги будут направлены муниципалитетам на мероприятия, имеющие приоритетное значение для местных жителей, – в текущем году это проект «Инициативное бюджетирование».

Как подчеркнула председатель Правительства края Вера ЩЕРБИНА, изменения в закон внесены для того, чтобы в проекте по инициативному бюджету поучаствовали пилотные территории: это Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск. Чтобы им предоставить финансовые ресурсы в виде иных межбюджетных трансфертов.

Уже в следующем году все муниципальные образования смогут стать участниками программы «Инициативного бюджетирования» в Приморье и получить из краевого бюджета субсидию на реализацию проектов, выбранных жителями населенных пунктов и прошедших конкурсный отбор. К примеру, Владивосток подготовил для голосования несколько проектов – благоустройства скверов и парков, замены окон в школах, подсветки основных зданий и улиц в городе, которые несут в себе историческую ценность. «За что горожане проголосуют, то и будет включено в бюджет и исполнено», - заявил губернатор.

Также Олег Кожемяко подчеркнул, что выбрать объекты для ремонта благоустройства или реконструкции в своих городах и поселках приморцы смогут в день голосования по поправкам в Конституцию России, 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России продлится в течение 7 дней. Для этого будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. На подходе к месту для голосования предполагается организовать температурный контроль граждан. Чтобы обеспечить «социальную дистанцию» между людьми на территории избирательных участков и предназначенных для голосования площадках, будет нанесена соответствующая разметка.

Все участники голосования будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. «Обязательно маска, обязательно перчатки, и мы всех обеспечим даже одноразовыми ручками», - сообщала ранее глава ЦИК Элла ПАМФИЛОВА. Кроме того, будет организовано тотальное тестирование на наличие коронавирусной инфекции всех организаторов плебесцита на всех этапах подготовки и проведения мероприятия и ряд других защитных и профилактических мер. Таким образом процесс голосования станет удобным и безопасным для граждан.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.