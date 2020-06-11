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Роспотребнадзор назвал ответственных за безопасность на общероссийском голосовании

11 Июня 2020, 18:41 | Приморье

Меры предосторожности в связи с распространением СОVID-19, должна соблюдаться всеми участниками плебисцита неукоснительно

10 июня 2020 года Избирательная комиссия Приморского края и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека по Приморскому краю провели совместное совещание о  подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

На совещании обсудили эпидемиологическую ситуацию в Приморском крае при подготовке и проведении общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Стороны выработали ряд конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности граждан при голосовании до дня голосования начиная с 25 июня по 30 июня и в день голосования 1 июля.

Как сообщила «Золотому Рогу» руководитель управления Татьяна Детковская, все организационные мероприятия по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательных участках проводятся избирательными комиссиями, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по согласованию с Центральной избирательной комиссией.

Для этого в Российской Федерации разработаны и актуализированы 10 июня 2020 года соответствующие рекомендации избирательным комиссиям, участникам голосования, наблюдателям и представителям средств массовой информации по профилактике рисков, связанных с распространением СОVID-19.  

В частности, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации совместно с региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления обязаны обеспечить членов комиссий и участников голосования достаточным количеством средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих средств.

«Также с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрено досрочное голосование, начиная с 25 июня 2020 г., что позволит разобщить и минимизировать контакты избирателей, членов избирательных комиссий и иных категорий граждан, находящихся на участках для голосования», - разъяснила глава приморского ведомства.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: конституция  избирком  избиратели  коронавирус  безопасность  регистрация  голосование  приморье  выборы 



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