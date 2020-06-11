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Дума города Владивостока поздравляет с Днем России

11 Июня 2020, 18:00 | Приморье
Уважаемые жители и гости Владивостока! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем России!
 
В этот праздничный июньский день, когда на административных зданиях Владивостока гордо реет Государственный флаг Российской Федерации, символизируя свободу и независимость Отечества, ― каждый россиянин, житель и гость приморской столицы испытывает особое чувство патриотизма. Мы гордимся величием и мощью Державы, объединившей разные народы, культуры, религии, вспоминаем значимые этапы многовековой российской истории, осознаем сопричастность к судьбе страны.
 
Три десятилетия назад начался отсчет новой истории России. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, основанном на гражданских свободах, верховенстве закона, незыблемости демократических ценностей, преемственности славных традиций.
 
Наша страна прошла героический путь становления, в ходе которого формировалась сила народного духа. Мы живем в сплоченном государстве, обладающем богатым геополитическим, экономическим, природным, интеллектуальным, нравственным потенциалом.
 
Ответственный государственный подход, сплоченность и поддержка сограждан, в сочетании с достижениями отечественной науки, медицины ― всё это позволило достойно противостоять серьезному испытанию, выпавшему на долю современного человечества, ― пандемии коронавируса COVID-19, провести колоссального масштаба экстренные мероприятия, направленные на спасение сотен тысяч жизней.
 
В современной России, твердо стоящей на страже национальных интересов, созданы все условия для социального благополучия, стабильности, процветания регионов. Жители Владивостока, Приморского края вносят весомый вклад в решение общенациональных задач, своим трудом, знаниями способствуя эффективному развитию Дальнего Востока и всей Российской Федерации.
 
Убежден, предстоящее всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ обеспечит надежный фундамент для дальнейшего поступательного движения страны к достойному будущему.
 
Пусть День России добавит нам всем уверенности в завтрашнем дне, наполнит положительными эмоциями и гордостью за российский народ, за родную землю! От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо Владивостока, Приморья и всей России.
 
Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик
 
 
 
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