В Приморье прирост заболевших COVID-19 составляет 5%

На сегодняшний день в медицинских учреждениях развернуто более 1,1 тысячи коек для лечения больных COVID-19

В понедельник, 11 мая, в Приморье зарегистрирован еще 51 лабораторно подтвержденный случай COVID+. Прирост заболевших составляет 5%. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба.

Олег Кожемяко сообщил, что с начала эпидемии в крае уже заболело 907 человек.

«За сутки заболел еще 51 человек, выписаны 20 человек – заболевших в два раза больше выздоровевших. В целом прирост остается высоким – более 5%», – подчеркнул глава Приморья.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях развернуто более 1,1 тысячи коек для лечения больных COVID-19.

«65 человек находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 пациентов», – отметил Губернатор.

Напомним, в связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневым приростом заболевших ограничительные меры в крае продлены до 1 июня.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.