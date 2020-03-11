Награды нашли героинь

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО поздравил женщин края с наступающим праздником и вручил государственные награды. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоялось на Приморской сцене Мариинского театра.

Глава региона пожелал женщинам счастья, здоровья, благополучия и прекрасного весеннего настроения, отметив что за успехом каждого мужчины стоит женщина.

"Именно вы своими заботливыми руками, сердечным отношением, любовью создаете эту гармонию. В семье, воспитывая детей, заботясь об их здоровье, сопровождая на протяжении всей жизни. Профессии учителя и врача ассоциируются именно с вашим образом, но нет ни одной профессии, где не трудились бы женщины", - заявил Олег Кожемяко.

Губернатор также подчеркнул, что история Приморья славится сильными талантливыми женщинами: это первая в мире женщина-капитан Анна ЩЕТИНИНА, автор конфет "Птичье молоко" Анна ЧУЛКОВА, прообраз Катюши из всем известной песни Екатерина АЛЕКСЕЕВА, медсестра морской пехоты ТОФ Мария ЦУКАНОВА, женщина-космонавт Елена СЕРОВА. "Все эти женщины прославили Приморье и оставили яркий след в его истории", – добавил Олег Кожемяко.

Указом Президента России Владимира ПУТИНА заведующей кафедрой нормальной и патологической физиологии ТГМУ Елене МАРКЕЛОВОЙ присвоили почетное звание "Заслуженный работник высшей школы РФ".

Краевым знаком отличия "Почетный работник культуры Приморского края" наградили режиссера дальнегорского любительского театра Веру АЛЬБЕРТ и преподавателя детской школы искусств имени Чайковского Надеждинского района Елену ШВЕЦОВУ.

Знак отличия "Почетный журналист Приморского края" вручили шеф-редактору журнала "Дальневосточный капитал" Ларисе ЖИРОНКИНОЙ и помощнику уполномоченного по правам человека в Приморском крае Валентине ПЕТРОВОЙ.

Почетной грамотой губернатора Приморского края наградили преподавателя владивостокской детской школы искусств №5 Нину БЫКОВУ, специалиста "Аэро-Груз" Ольгу БЕБЯКИНУ, ведущего инженера-энергетика АО "Изумруд" Елену ШЕВЧЕНКО, руководителя местного отделения Партизанского городского округа Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России" Ольгу ПРОТАСОВУ.

Благодарность губернатора Приморского края объявили концертмейстеру детской школы искусств №8 Елене ЗАБРОДИНОЙ, секретарю и членам совета Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России" Марии ДЕГА, Ирине КОРСАКОВОЙ и Ольге ЧИРКИНОЙ, юристу региональной общественной организации "Ассоциация приемных семей Приморского края" Оксане КРЫМОВОЙ.

Олег Кожемяко наградил приморских женщин накануне 8 Марта, 6 марта 2020 года

Также Благодарность губернатора объявили сотрудникам министерств правительства Приморского края Евгении АЛЕКСЕЕВОЙ, Ирине ПЕРМЯКОВОЙ, Ирине СВИРИДОВОЙ и Ирине ЧУБ.

Подарком для всех женщин в зале в этот вечер стал шедевр мирового искусства, балет Петра ЧАЙКОВСКОГО "Лебединое озеро".

На фото: Губернатор Олег Кожемяко - собравшимся: "История Приморья славится сильными талантливыми женщинами".

Фото Primorsky.Ru.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



