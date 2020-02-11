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12 тысяч жителей и гостей Владивостока накормят гречневой кашей в честь 75-летия Победы

11 Февраля 2020, 09:38 | Приморье
Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», вечерние мероприятия, включающие праздничный салют – три главные составляющие программы на 9 мая 
 
Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел совещание, посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планами и текущими результатами подготовки к проведению торжественных мероприятий поделились представители краевой и муниципальной власти, общественных организаций региона.
 
Самые масштабные мероприятия 9 мая по традиции развернутся во Владивостоке. Жители и гости приморской столицы смогут посмотреть выставку военной техники и оружия, посетить «полевые кухни» – гречневой каши, хлеба с салом и чая с конфетами приготовят на 12 тысяч человек.
 
На Корабельной набережной, как и в прошлые годы, желающие абсолютно бесплатно смогут посетить мемориал «Подводная лодка С-56», рядом с которой расположится легендарный танк Т-34.
 
В сквере имени Г.И. Невельского установят скалолазный стенд, фотозоны, игровые площадки, в том числе для перетягивания каната и других спортивных игр. 
 
Парад Победы, шествие «Бессмертного полка», вечерние мероприятия, включающие праздничный салют – три главные составляющие программы на 9 мая, отметил Губернатор. Необходимо как можно тщательнее проработать каждую из них, продумать все возможные вопросы, чтобы отметить День Победы в Приморье на самом высоком уровне.
 
«Пледы и накидки на случай дождя, комфортные сидения для ветеранов, которые не могут долго стоять, заезды и отъезды на автобусах, установка экранов и динамиков там, где строится “Бессмертный полк”, чтобы все люди могли видеть и слышать, что происходит на площади – все это предстоит проработать, чтобы присутствующие на празднике получили от него максимальное удовольствие. День Победы должен быть массовым, запоминающимся, красивым, чтобы навсегда остаться в памяти у молодежи и старшего поколения. И у нас есть все возможности сделать его таковым», – заявил Губернатор.
 
Напомним, Президент Владимир Путин объявил 2020 год Годом Памяти в России. В Приморье запланировано множество мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Великой Победы, в том числе торжественные собрания, тематические лектории, выставки, экскурсии, кинопоказы, школьные классные часы и многое другое.
 
 
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Теги: 75-летие победы  Великая Отечественная Война  день победы 



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