Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке стартует новогодний марафон "Человек собаке друг"
Самые активные участники получат письмо от Собачьего Деда Мороза и подарки
Зима – очень сложный период в жизни бездомных животных. Чтобы помочь пушистым беспризорникам, попавшим в беду, с 15 декабря по 8 января общество защиты животных «Зооинформ» запускает новогодний марафон «Человек собаке друг». Принять участие в акции может каждый желающий, сообщает газета «Золотой Рог».
В рамках марафона «Человек собаке друг» пройдет сбор подарков для подопечных «Зооинформ». Зоозащитники будут рады любым видам помощи: как финансовой, так и кормами, оплатой услуг, транспортом, стройматериалами (гвозди, сетка рабица, лопаты, цемент, песок и т.д). Все собранные продукты, амуниция, материалы и средства пойдут на содержание кошек и собак, находящихся на передержке – 15 кошек и 54 собаки.
Давно есть проблема и необходимость в строительстве приюта для животных, подходящий земельный участок уже есть в одном из районов Владивостока. Однако в настоящий момент у общества есть земля, но нет спонсоров, готовых помочь осуществить задуманное и построить приют. Своими силами и с помощью благотворителей проект медленно, но реализуется.
«Собак и кошек с непростыми историями разного возраста, породистых и беспородных к нам доставляют все, кто о нас уже знает. Питомцы проходят карантин, отбор на социализацию. Молодняк и здоровое поголовье вакцинируются, стерилизуются, стараемся пристроить в семьи. Животных в возрасте оставляем на доживание в приюте. Из-за того, что об организации узнают много людей, нам привозят больше животных. Количество питомцев не уменьшается, ведь на двух устроенных животных нам доставляют пять новых. Стараясь спасти каждую живую душу из-за массовых отравлений во Владивостоке, нас просят помощи во временном устройстве. Мы существуем за счет добровольцев и действуем на некоммерческой основе. Пусть сегодня очень сложно, но мы не бросим начатое. Мечта должна осуществиться!» – рассказала владелица приюта Наталья КОТЛЯРСКАЯ.
Новый год – время чудес! Спешите дарить тепло и доброту тем, кто в ней нуждается. Самые активные участники марафона получат благодарственное письмо от Собачьего Деда Мороза и подарочные сертификаты.
В благодарность организациям и частным лицам общество «Зооинформ» готово указывать названия компаний и имена спонсоров во всех своих информационных материалах на сайте, размещать баннеры на территории приюта, а также создавать именные будки.
Подарки принимаются по будням с 9.00 до 16.00 по адресу: Владивосток, Калинина, 3. Перечислить средства можно на карты Сбербанка: 4276 0170 0777 0798 (Наталья) и 6762 8050 9006 199 416 (Инна Валерьевна Н) с пометкой: АКЦИЯ
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Во Владивостоке стартует новогодний марафон "Человек собаке друг"
- В Приморье запустили социально-спортивный проект "Наставник"
- Кот поможет Трутневу отомстить "Аэрофлоту"
- Жителям Приморья предлагают жаловаться на чиновников
- Во Владивостоке "выросла" первая праздничная елка
- "Паллада" опять пошла по миру
- Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке
- Петроглифы Сикачи-Аляна получат престижный статус
- Владивосток готовится к забегу Дедов Морозов и флешмобу Снегурочек
- Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока
Новости раздела
- Во Владивостоке стартует новогодний марафон "Человек собаке друг"
- Дальневосточный морской заповедник продолжает проект "От Даурии до Камчатки"
- В Приморье новый кластер на полуострове Гамова вошел в состав нацпарка "Земля леопарда"
- В Приморье пять заповедников и нацпарков претендуют на тигриный сертификат CA|TS
- Во Владивостоке на месте автостоянки построят самую лучшую школу
- Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
- Кто кого дрессирует - непонятно
- 37 тысяч обращений: Жители атакуют администрацию Владивостока
- В Приморье охотник оклеветал амурского тигра
- Во Владивостоке объявлены сроки и места регистрации участников ЕГЭ в 2020 году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Предприятие буровых работ" расширяет парк техники
- Движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ открыли
- Во Владивостоке объявлены сроки и места регистрации участников ЕГЭ в 2020 году
- На Русском будет всё: ТОР, технопарк и амурские тигры
- Писатели из Якутии, Забайкалья и с Сахалина дошли до финала премии им. В. К. Арсеньева
- Как закаляется "Амурсталь"
- Амурский предприниматель признан лучшим молодым инноватором в России
- 37 тысяч обращений: Жители атакуют администрацию Владивостока
- Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
- Московский соучредитель "Торэкса" предлагает спасти "Амурсталь" за свой счет