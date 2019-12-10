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Во Владивостоке стартует новогодний марафон "Человек собаке друг"

10 Декабря 2019, 20:38 | Приморье

Самые активные участники получат письмо от Собачьего Деда Мороза и подарки

Зима – очень сложный период в жизни бездомных животных. Чтобы помочь пушистым беспризорникам, попавшим в беду, с 15 декабря по 8 января общество защиты животных «Зооинформ» запускает новогодний марафон «Человек собаке друг». Принять участие в акции может каждый желающий, сообщает газета «Золотой Рог».  

 


 

В рамках марафона «Человек собаке друг» пройдет сбор подарков для подопечных «Зооинформ». Зоозащитники будут рады любым видам помощи: как финансовой, так и кормами, оплатой услуг, транспортом, стройматериалами (гвозди, сетка рабица, лопаты, цемент, песок и т.д). Все собранные продукты, амуниция, материалы и средства пойдут на содержание кошек и собак, находящихся на передержке – 15 кошек и 54 собаки.

Давно есть проблема и необходимость в строительстве приюта для животных, подходящий земельный участок уже есть в одном из районов Владивостока. Однако в настоящий момент у общества есть земля, но нет спонсоров, готовых помочь осуществить задуманное и построить приют. Своими силами и с помощью благотворителей проект медленно, но реализуется.

«Собак и кошек с непростыми историями разного возраста, породистых и беспородных к нам доставляют все, кто о нас уже знает. Питомцы проходят карантин, отбор на социализацию. Молодняк и здоровое поголовье вакцинируются, стерилизуются, стараемся пристроить в семьи. Животных в возрасте оставляем на доживание в приюте. Из-за того, что об организации узнают много людей, нам привозят больше животных. Количество питомцев не уменьшается, ведь на двух устроенных животных нам доставляют пять новых. Стараясь спасти каждую живую душу из-за массовых отравлений во Владивостоке, нас просят помощи во временном устройстве. Мы существуем за счет добровольцев и действуем на некоммерческой основе. Пусть сегодня очень сложно, но мы не бросим начатое. Мечта должна осуществиться!» – рассказала владелица приюта Наталья КОТЛЯРСКАЯ.

Новый год – время чудес! Спешите дарить тепло и доброту тем, кто в ней нуждается. Самые активные участники марафона получат благодарственное письмо от Собачьего Деда Мороза и подарочные сертификаты.

В благодарность организациям и частным лицам общество «Зооинформ» готово указывать названия компаний и имена спонсоров во всех своих информационных материалах на сайте, размещать баннеры на территории приюта, а также создавать именные будки.

Подарки принимаются по будням с 9.00 до 16.00 по адресу: Владивосток, Калинина, 3. Перечислить средства можно на карты Сбербанка: 4276 0170 0777 0798 (Наталья) и 6762 8050 9006 199 416 (Инна Валерьевна Н) с пометкой: АКЦИЯ

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 


 

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Теги: Зооинформ  Человек собаке друг 



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