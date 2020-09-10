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Дамир Гайнутдинов награжден знаком "Почетный журналист Приморского края"

10 Сентября 2020, 12:29 | Приморье

Общественно-политическая газета «Утро России» отмечает свое 30-летие 

Главный редактор общественно-политической газеты «Утро России» Дамир Гайнутдинов отмечен знаком «Почетный журналист Приморского края». Награду вручил вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко в ходе торжественного собрания по случаю 30-летия издания в среду, 9 сентября.

Заместитель главы региона поздравил коллектив газеты с юбилеем и отметил, что 30 лет – внушительная дата для издания: авторитет уже накоплен, есть большой опыт за плечами, но в то же время есть куда расти, к чему стремиться.

«“Утро России” жители Приморья знают по интересным, вдумчивым материалам о самых важных и значимых для простых людей темах», – обратился к членам редакции замглавы региона.

Антон Волошко зачитал Приветственный адрес Губернатора, в котором Олег Кожемяко пожелал газете дальнейшего творческого роста и оптимизма.

«Продолжайте оставаться интересным и мудрым собеседником для читателя, сохраняя курс на объективное освещение жизни Приморского края», – говорится в приветственном слове главы региона.

Вице-губернатор вручил знак «Почетный журналист Приморского края» главному редактору «Утра России» Дамиру Гайнутдинову – одному из самых авторитетных и опытных журналистов в регионе, который возглавляет издание уже 26 лет.

«Этот знак учрежден совсем недавно и вручается самым заслуженным работникам отрасли. Благодарю вас за отличную работу и поздравляю еще раз весь коллектив с юбилеем издания», – подытожил Антон Волошко.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 
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Теги: юбилей  утро России  Гайнутдинов 



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