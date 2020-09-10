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Власти Приморья отчитываются о ликвидации последствий удара тайфуна "Хайшен"

10 Сентября 2020, 09:00 | Приморье
Помощь должна быть оказана всем жителям Приморского края, чье имущество пострадало 
 
Главы муниципальных образований Приморского края доложили о ходе аварийно-восстановительных работ на доверенных им территориях на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко в среду, 9 сентября.
 
В Партизанском районе из 17 многоквартирных домов, пострадавших от удара тайфунов, в 14 ремонтные работы уже завершены в полном объеме. Оставшиеся три должны восстановить до конца текущей недели. В связи с порывами на ЛЭП перебои с электричеством наблюдаются в поселках Слинкино и Романовский Ключ, а также единичные случаи в прочих населенных пунктах. До конца дня все отключения должны быть устранены.
 
В Партизанском городском округе все аварийные работы уже завершены, свет появляется в последних домах, ранее отключенных от энергоснабжения.
 
Закончены аварийно-восстановительные работы и в Находке, режим чрезвычайной ситуации на территории городского округа уже снят.
 
В Шкотовском районе электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах за исключением нескольких домов в селе Романовка и поселке Смоляниново, а также на железнодорожном разъезде Стрелок.
 
Завершен ремонт 14 крыш, поврежденных ударом стихии. Еще 22 крыши должны восстановить до следующего понедельника.
 
Активно восстанавливают кровлю и в Большом Камне. Так, из 31 поврежденной крыши осталось отремонтировать только девять. Данная работа должны быть завершена до следующего вторника.
 
Остаются отключенными от электричества 84 частных дома, в которых проживают 170 человек. Бригады энергетиков работают на территории и сегодня до 18.00 должны восстановить энергоснабжение.
 
В Хасанском районе энергоснабжение преимущественно налажено. Света нет в отдельных домах в селе Витязь и поселке Приморский. Бригады электриков работают над устранением неполадок.
 
Олег Кожемяко проинспектировал обстановку в районах Приморья после удара тайфуна «Хайшен»
 
Доложили о полном восстановлении энергообеспечения в ЗАТО Фокино. Также известно, что в муниципалитете осталось отремонтировать только три крыши.
 
В Артемовском городском округе произошло несколько новых аварийных отключений, однако они не связаны с последствиями удара тайфуна. Уже восстановлены все поврежденные крыши детских садов, а также большая часть крыш многоквартирных домов. На двух из них по желанию жителей будут делать капитальный ремонт.
 
Также капитальный ремонт осталось провести на пяти крышах в Надеждинском районе, энергоснабжение в муниципалитете полностью восстановлено.
 
Сложная ситуация складывается в Уссурийском городском округе – вода подбирается к придомовым территориям, и уже к вечеру возможны подтопления в районе Солдатского озера и под Пушкинским мостом. Силы и средства спасателей уже работают на сложных участках, вода откачивается, развертываются наливные дамбы.
 
В Ханкайском округе остаются отрезанными водой села Дворянка и Комиссарово, ведутся подготовительные работы по расчистке русел рек и ремонту дамбы. Свет и вода в населенных пунктах округа есть.
 
Кроме того, нет проезда к селу Духовскому в Пограничном округе, альтернативный проезд сохраняется через село Жариково. Перелив должны устранить в течение двух дней.
 
Во Владивостокском городском округе нет света только в селе Береговое. Завершаются работы по вывозу поваленных деревьев – из 1316 осталось утилизировать только около 150.
 
Что касается поврежденных крыш, силами управляющих компаний восстановлены 38 из 73. Ремонт на остальных должен завершиться не позднее 20 октября.
 
Кроме того, в краевой столице устраняют последствия порыва паропровода, произошедшего на улице Окатовой. Юридическая служба Дальневосточной генерирующей компании помогает жителям подготовить документы, необходимые для возмещения ущерба. Решаются вопросы с восстановлением остекления квартир.
 
Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что помощь должна быть оказана всем жителям, чье имущество пострадало в ходе происшествия.
 
«Жители пострадали, и нам нужен график по каждой квартире с заключенным контрактом на восстановление. Какая подрядная организация будет работать, когда работа будет закончена – такая информация нужна по каждой квартире. Нужно, чтобы мы понимали, что работа находится под контролем, и могли показать график гражданам, чтобы они видели, как все выполняется», – заявил Олег Кожемяко.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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