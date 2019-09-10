Развитие по всем направлениям

ВЭФ-2019 поспособствует развитию инфраструктуры Приморья и даст импульс экспортно-ориентированным отраслям

Новые крупные проекты в сфере ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и туризма – вот основные итоги, которые принес Приморью пятый Восточный экономический форум. Глава региона Олег КОЖЕМЯКО и его заместители в ходе ВЭФ подписали 32 соглашения, направленных на социально-экономическое развитие Приморья.

Важнейшие соглашения ВЭФ-2019 для Приморья связаны с развитием транспортной и коммунальной инфраструктуры. Наиболее масштабный проект, который обсуждали на ВЭФ-2019 – это Владивостокская кольцевая автодорога. Построить ВКАД предполагается с применением механизма государственно-частного партнерства: соглашение об этом подписано с АО «ВЭБ-инфраструктура» и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Акцент на инфраструктуру

Напомним, что ВКАД – это четырехполосная магистраль непрерывного движения, основное направление которой «Остров Русский – Мыс Токаревского – Мыс Кунгасный – улица Русская – улица Маковского» определено генеральным планом Владивостока и его транспортной схемой. Строительство ВКАД позволит решить вопросы по разгрузке магистралей города от транспорта и транзита грузов в морские порты в обход городских территорий. Ранее президент России Владимир ПУТИН поддержал предложения губернатора Приморья Олега Кожемяко по модернизации транспортной инфраструктуры столицы ДФО.

- Участие ВЭБ послужит дополнительным источником для реализации его в срок. За 2020 год мы должны подготовить все обоснования сметной стоимости, экономические расчеты, чтобы в 2021 году выйти на практическую реализацию проекта, – прокомментировал достигнутые договоренности Олег Кожемяко.

Соглашение, подписанное администрацией Приморья с компанией «РусГидро», касается модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и строительству тепловой электростанции в Артеме к 2026 году. При этом новая Артемовская ТЭЦ-2 должна заменить работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ. Электрическая мощность новой станции составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. Станция будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка. В качестве топлива будет использоваться уголь местных месторождений.

Улучшить качество коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Фокино позволит другое соглашение, подписанное Олегом Кожемяко и генеральным директором Фонда ЖКХ Константином ЦИЦИНЫМ. Оно предусматривает предоставление Фондом ЖКХ финансовой поддержки Приморью в размере 300 млн рублей, 30 млн рублей из которых уже переданы региону. Средства Фонда пойдут на модернизацию котельных в Фокино и перевод их на газ. Общая сумма проекта с учетом средств инвесторов составит 1,5 млрд рублей: планируется полная замена теплотрасс, реконструкция тепловых пунктов. Это практически исключит отключение в городе воды летом.

Следующим муниципалитетом, в котором модернизируют коммунальную инфраструктуру благодаря поддержке Фонда, должна стать Находка. В городе также запланирована перекладка теплотрасс и реконструкция котельных с переводом их на газ, что позволит улучшить экологическую ситуацию на территории.





- На мой взгляд, в этом году регионы Дальнего Востока стали более эффективно конкурировать друг с другом за привлечение инвестиций. Приморский край в этом плане подписал большое количество соглашений, в том числе о реализации масштабных проектов, таких как ВКАД. Важно, чтобы эти проекты были реализованы и принесли ожидаемый эффект для развития региона, - оценил итоги ВЭФ-2019 председатель приморского отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО. – Для нашей организации знаковым стало подписание соглашения со «Сбербанком», которое позволит усилить поддержку среднего и малого бизнеса в Приморье.

Экспорт создаст рабочие места

Сельское хозяйство – одна из экспортно ориентированных отраслей экономики Приморья. Поэтому каждый ВЭФ приносит региону новые проекты в этой сфере. Не стал исключением и нынешний форум: губернатор Приморья Олег Кожемяко и представители китайских компаний подписали соглашение, которое предусматривает создание современной производственно-логистической инфраструктуры для производства и высокотехнологичной переработки молока.

Общий объем инвестиций в проект составит до 45 млрд рублей. За семь лет планируется создать 15 животноводческих комплексов с общим поголовьем скота 100 тысяч, 45 тысяч из которых – дойных, планируемый ежегодный объем молока и молокопродуктов составит 500 тысяч тонн. Первые фермы начнут функционировать уже через два года. Реализация проекта создаст около 4 тысяч новых рабочих мест для жителей Приморья. Молочная продукция, произведенная на этих фермах, пойдет не только на приморский и дальневосточный рынки, но и в Китай.

Кроме того, состояние агропромышленного комплекса края и перспективы его развития губернатор Олег Кожемяко обсудил с председателем правления АО «Россельхозбанк» Борисом ЛИСТОВЫМ.





- Наши инвестиции в край с 2002 года составили почти 90 млрд рублей. Мы хотели бы нарастить взаимодействие, в том числе по реализации новых крупных инвестиционных проектов – по производству молокосырья, мяса, овощей закрытого грунта, - прокомментировал соглашение Борис Листов.

Добавим, что новые проекты в сфере сельского хозяйства, а также туризма смогут получить финансовую поддержку на льготных условиях со стороны еще одного кредитного учреждения – МСП Банка. Соглашение об этом подписали врио вице-губернатора Приморья Константин БОГДАНЕНКО и председатель правления МСП Банка Дмитрий ГОЛОВАНОВ.

- Наша задача заключается в том, чтобы доступ к финансовым ресурсам был простым, а проценты по кредитам или договорам лизинга – посильными для бизнеса. Сейчас в центре нашего особого внимания – туризм как наиболее динамично развивающаяся отрасль, а также предприятия сельского хозяйства, которым из-за сезонного характера работы может быть сложно нести кредитные обязательства. Мы целенаправленно идем к тому, чтобы для этих видов деятельности появились специальные меры поддержки, – подчеркнул Константин Богданенко. Добавим, что поддержка экспортно-ориентированных производств является одним из приоритетов государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

Суда для промысла – работа для приморцев

Более 10 млрд рублей инвесторы направят на строительство краболовного флота в Приморье. Соответствующее соглашение подписано между ООО «Антей», ПАО «Находкинский судостроительный завод» и АНО АПИ. Оно направлено на реализацию инвестиционного проекта по строительству серии современных высокопроизводительных рыболовных судов.





- Соглашение позволит максимально загрузить существующие мощности Находкинского судостроительного завода, будет построено 10 судов, создано более 300 новых высококвалифицированных рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – более 10 млрд рублей, которые обеспечат доходы в региональный и федеральный бюджеты, – прокомментировал заместить гендиректора АО НПО «Высокоточные комплексы» Александр ДЕРНОВОЙ.

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко неоднократно подчеркивал важность развития отрасли судоремонта и судостроения в регионе, а также обеспечения приморских верфей заказами на строительство промыслового флота.

- Главная цель – поднять судостроительную отрасль на Дальнем Востоке, которая является катализатором развития смежных отраслей, задействуя весь потенциал инженерной мысли, создания новых рабочих мест, налогооблагаемой базы, – уверен Олег Кожемяко.

КСТАТИ

Русский станет центром туризма

Динамично растущий туристический поток в Приморье в скоро будущем может получить новый импульс благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере круизного туризма, которое заключено на ВЭФ властями края и еще трех регионов ДФО. Документ предусматривает совместную работу Приморского, Камчатского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа по продвижению собственных круизных турпродуктов, в том числе межрегионального круизного бренда Pacific Russia.

Еще один проект в сфере туризма, который презентовали на ВЭФ, связан с островом Русский. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, территория острова может стать драйвером развития туризма всего Дальнего Востока.

- Мы подготовили концепцию, которая с каждым годом будет увеличивать приток туристов. На 2020 год у нас разработан план «быстрых побед». Сделаем около 81 километра велосипедных дорожек, они будут сочетаться с беговыми, откроем пункты проката. Там же будут раздевалки, пункты общественного питания, автостоянки, плоскостные сооружения. С тем чтобы уже в следующем году жители Приморья, наши гости могли наслаждаться красотой эти мест. Так он станет притягательным местом не только для Дальнего Востока, но и всех тех, кто прибывает из стран АТР. Мы работаем над концепцией, по которой инвесторам будет интересно вкладывать свои деньги. Думаю, что с каждым годом, обсуждая перспективы развития туризма, мы будем видеть позитивные изменения в крае, – рассказал Олег Кожемяко.

На фото: ВЭФ придает приморской экономике дополнительную динамику.

Фото из архива

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.