День рыбака отметят во Владивостоке

В эту субботу, 11 июля, жители и гости Владивостока отметят один из самых популярных праздников в Приморье – День рыбака. Праздничные мероприятия состоятся в Адмиральском сквере, начало в 13 часов.

Организаторы праздника – административно-территориальное управление Ленинского района и продюсерский центр «Живи Ярче» – подготовили насыщенную программу. В этот день для горожан выступят артисты вокального ансамбля «Акварель», театра танца «Вдохновение» и музыкальной студии «Мастерская звезд». Порадуют зрителей своим творчеством приморская скрипачка Кристина Астра, певец и автор песен Сергей Калугин. Свои изделия представят мастера декоративно-прикладного творчества.

«День рыбака всегда был и остается особенным праздником, почитаемым в тысячах приморских семей. Кто-то встретит его на соленых морских просторах, кто-то – поддерживая активную жизнь отрасли на берегу или оберегая тепло домашнего очага, с нетерпением ожидая возвращения своих близких», – отметили в административно-территориальном управлении Ленинского района.

Гостей праздника просят соблюдать все меры предосторожности, такие как социальная дистанция и масочный режим.

Фото - Анастасия Котлярова