www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 70.88 р. 100 JPY: 66.09 р.
EUR: 80.41 р. 10 CNY: 10.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

День рыбака отметят во Владивостоке

10 Июля 2020, 12:40 | Приморье
В эту субботу, 11 июля, жители и гости Владивостока отметят один из самых популярных праздников в Приморье – День рыбака. Праздничные мероприятия состоятся в Адмиральском сквере, начало в 13 часов.
 
Организаторы праздника – административно-территориальное управление Ленинского района и продюсерский центр «Живи Ярче» – подготовили насыщенную программу. В этот день для горожан выступят артисты вокального ансамбля «Акварель», театра танца «Вдохновение» и музыкальной студии «Мастерская звезд». Порадуют зрителей своим творчеством приморская скрипачка Кристина Астра, певец и автор песен Сергей Калугин. Свои изделия представят мастера декоративно-прикладного творчества.
 
«День рыбака всегда был и остается особенным праздником, почитаемым в тысячах приморских семей. Кто-то встретит его на соленых морских просторах, кто-то – поддерживая активную жизнь отрасли на берегу или оберегая тепло домашнего очага, с нетерпением ожидая возвращения своих близких», – отметили в административно-территориальном управлении Ленинского района.
 
Гостей праздника просят соблюдать все меры предосторожности, такие как социальная дистанция и масочный режим.
 
Фото - Анастасия Котлярова
 

 

Автор:
Теги: праздник  день рыбака 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]