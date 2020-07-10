Награда за заслуги перед Владивостоком

В администрации города Владивостока 8 июля состоялась торжественная церемония награждения памятным знаком «160 лет городу Владивостоку» представителей консульского корпуса, аккредитованного на территории столицы Дальнего Востока, МИД России во Владивостоке. Особая награда – Знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени была вручена Валентину Паку, председателю Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) - за активную многолетнюю миротворческую деятельность.

Гостей приветствовал глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк. Он отметил: «Владивосток является второй консульской столицей России, что особенно способствует развитию дружеских и экономических отношений. Городская администрация хочет поблагодарить всех, чьими стараниями Владивосток становится всё лучше и лучше, вручив каждому памятный знак».





Валентин Пак, на днях он отметил 70-летний юбилей, – фигура во Владивостоке, в Приморье известная. Его уважительно называют миротворец с большой буквы. Он единственный, кто много лет назад смог организовать серию встреч генеральных консулов КНДР и Республики Корея (уникальный случай в мировой практике) и настойчиво продолжает служить делу мира на Корейском полуострове, в регионе вот уже 20 лет.





- Мне особенно дорога эта награда, - сказал Валентин Пак в ответном слове после вручения Знака отличия главой дальневосточной столицы Олегом Гуменюком. – Мы родились с Владивостоком в один день. Он для меня, как старший брат. Я мальчишкой приезжал сюда на «паровозе», чтобы отметить его именины. Это самый лучший город на земле. Желаю ему здравствовать и процветать!»

Надо отметить, что в 2017 году В. Пак получил Знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» 2-й степени.









Лариса РЕКОВА, фото автора





