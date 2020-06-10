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Почти 180 дальневосточников эвакуировали из Японии и Таиланда
В Приморский край прибыли два рейса из-за границы, выполненные авиакомпанией «Аврора». Рейс из Токио приземлился в международном аэропорту Владивостока вечером во вторник 9 июня, а утром 10 июня в столицу Приморья прибыл самолет из Пхукета, следовавший транзитом через Шанхай.
Как сообщили в региональном министерстве транспорта, всего двумя рейсами во Владивосток прибыли 174 человека, в том числе 91 житель Приморского края.
«73 человека отправились в обсерваторы Приморского края, 20 человек уехали в Хабаровский край и Амурскую область, остальные пассажиры в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства», – отметили в минтрансе.
Напомним, с 27 марта Россия на фоне пандемии COVID-19 прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. Благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям домой смогли вернуться сотни приморцев из Республики Корея, Королевства Таиланд, Бали и Японии.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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