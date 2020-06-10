День России отметим торжественно и в масках

Приморье отметит один из ключевых государственных праздников – День России – в следующую пятницу, 12 июня. Приуроченные к этой дате мероприятия развернутся во всех муниципалитетах края. Многие акции и события решено провести в онлайн-формате – такой подход обусловлен текущей эпидемиологической обстановкой.

Праздничные мероприятия 12 июня на всех территориях края будут происходить с участием малого количества людей и с соблюдением всех существующих в период распространения коронавируса ограничений и требований, в частности масочного режима и «социальной дистанции».

Так, во Владивостоке 12 июня в 9.00 запланировано торжественное поднятие флага Российской Федерации. В мероприятии примут участие первые лица Приморья.

В 12.00 от подводной лодки С-56 стартует автопробег ко Дню России, маршрут пролегает через улицы Владивостока.

Кроме того, в 12.00 всем желающим предлагается присоединиться к всероссийской акции «Гимн России», включив и исполнив гимн Российской Федерации у открытого окна или на балконе своей квартиры.

В течение пятницы, 12 июня, во дворах приморцев планируется также давать концерты в рамках акции «Мы – Россия». Артисты будут исполнять патриотические и тематические песни. Жители Приморья смогут послушать их из окон и со своих балконов.

Кроме того, музыкальные произведения в честь праздника творческие коллективы и отдельные вокалисты исполнят в общественных местах различных муниципалитетов Приморья. К примеру, во Владивостоке выступления артистов развернутся на центральной площади города и на Спортивной набережной.

С 8 по 15 июня Приморский край принимает участие во Всероссийской донорской неделе, которая приурочена в этом году также к празднованию Дня России и проводится на базе Краевой станции переливания крови.

На следующей неделе в крае начнется раздача бело-сине-красных ленточек жителям края в общественных местах. Работу проведут активисты из волонтерских штабов Приморья.

«Планируется также вручение ленточек в стиле “триколор” пациентам, которые будут выписываться в преддверии праздника из больниц. Медицинские работники исполнят для них в честь выздоровления патриотические песни», – отметила и.о. директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Примечательно, что к 12 июня планируется проведение и онлайн-акций для иностранных граждан.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



