В прибрежных районах Приморья усилят пропускной режим

Контроль за соблюдением режима самоизоляции в Приморье усилят не только на краевом, но и на муниципальных уровнях. Каждый отдельный район сам примет решение о дополнительных ограничениях, вводимых на его территории для недопущения завоза и распространения инфекции. Такое решение регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом озвучил Губернатор Приморья Олег Кожемяко в воскресенье, 10 мая.

Глава региона отметил, что участились случаи, когда в выходные дни туроператоры предлагают групповые поездки в наиболее привлекательные территории региона – это Находка, Партизанский, Лазовский, Шкотовский, Хасанский и другие районы, несмотря на введенные в крае режимы повышенной готовности и полной самоизоляции. По его словам, соответствующая информация о датах планируемых выездов групп к местам отдыха уже направлена в адрес профильным ведомств.

Исходя из складывающейся обстановки по заболеваемости и соблюдения гражданами режима повышенной готовности главам муниципалитетов переданы полномочия по принятию необходимых мер. Все они будут направлены на сокращение массового нахождения граждан на территориях пляжей, туристических объектов, пешеходно-прогулочных зон, площадок для пикников, скверов, парков, лесопарков и иных мест традиционного массового отдыха, а также на недопущение вспышек эпидемии и возникновения новых очагов.

«Главам муниципальных образований, прилегающих к прибрежным районам, необходимо ввести до 12 мая ограничения, предполагающие въезд только по разрешениям, для работы, при наличии прописки или дачного участка на данной территории», – заявил глава региона.

В случае введения таких ограничений на местах будут организованы дополнительные посты для контроля передвижений граждан к местам массового отдыха.

Кроме того, агентством по туризму региона совместно с УМВД по Приморскому краю будут организованы рейды по местам массового отдыха.

Напомним, за нарушение режима полной самоизоляции могут быть применены штрафные санкции – от 1 до 30 тысяч рублей. На сегодняшний день на 4786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Приморье. 476 из них уже понесли наказание.

Фото – пресс-служба Находкинского ГО