www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.87 р. 100 JPY: 69.48 р.
EUR: 80 р. 10 CNY: 10.43 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Транспорт
Распечатать

В прибрежных районах Приморья усилят пропускной режим

10 Мая 2020, 22:09 | Приморье

Контроль за соблюдением режима самоизоляции в Приморье усилят не только на краевом, но и на муниципальных уровнях. Каждый отдельный район сам примет решение о дополнительных ограничениях, вводимых на его территории для недопущения завоза и распространения инфекции. Такое решение регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом озвучил Губернатор Приморья Олег Кожемяко в воскресенье, 10 мая.

Глава региона отметил, что участились случаи, когда в выходные дни туроператоры предлагают групповые поездки в наиболее привлекательные территории региона – это Находка, Партизанский, Лазовский, Шкотовский, Хасанский и другие районы, несмотря на введенные в крае режимы повышенной готовности и полной самоизоляции. По его словам, соответствующая информация о датах планируемых выездов групп к местам отдыха уже направлена в адрес профильным ведомств.

Исходя из складывающейся обстановки по заболеваемости и соблюдения гражданами режима повышенной готовности главам муниципалитетов переданы полномочия по принятию необходимых мер. Все они будут направлены на сокращение массового нахождения граждан на территориях пляжей, туристических объектов, пешеходно-прогулочных зон, площадок для пикников, скверов, парков, лесопарков и иных мест традиционного массового отдыха, а также на недопущение вспышек эпидемии и возникновения новых очагов.

«Главам муниципальных образований, прилегающих к прибрежным районам, необходимо ввести до 12 мая ограничения, предполагающие въезд только по разрешениям, для работы, при наличии прописки или дачного участка на данной территории», – заявил глава региона.

В случае введения таких ограничений на местах будут организованы дополнительные посты для контроля передвижений граждан к местам массового отдыха.

Кроме того, агентством по туризму региона совместно с УМВД по Приморскому краю будут организованы рейды по местам массового отдыха.

Напомним, за нарушение режима полной самоизоляции могут быть применены штрафные санкции – от 1 до 30 тысяч рублей. На сегодняшний день на 4786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Приморье. 476 из них уже понесли наказание.

Фото – пресс-служба Находкинского ГО
 

 

Автор:
Теги: туризм  пропускной режим  коронавирус  транспорт  самоизоляция 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]