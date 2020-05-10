www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.87 р. 100 JPY: 69.48 р.
EUR: 80 р. 10 CNY: 10.43 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Усиленные проверки автотранспорта начнутся во Владивостоке

10 Мая 2020, 13:24 | Приморье
Выборочные проверки автотранспорта начнут проводить в столице Приморья в ближайшие дни. Такое поручение дал профильным ведомствам Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 10 мая.
 
По словам главы Приморья, в последние дни на дорогах Владивостока наблюдается большое количество машин. В этой связи необходимо проводить выборочные проверки автотранспорта. Водители и пассажиры должны предъявить разрешение на передвижение по городу – если человек едет на работу, значит, должен быть подтверждающий документ (справка или удостоверение), а если житель региона следует на дачный участок – документы, подтверждающие его наличие.
 
«Такую работу необходимо усилить, поскольку никто не отменял режимы полной самоизоляции и повышенной готовности. Необходимо вместе с полицией и Росгвардией разработать комплекс мер для того, чтобы выборочные проверки на въезде в город и в нем проводились постоянно. Важно ограничить бесцельные поездки, например, друг к другу в гости, без особой надобности. Именно они, как правило, приводят к контактам с носителями вируса и росту заболеваемости», – обозначил Олег Кожемяко.
 
Руководители Росгвардии и УМВД по Приморскому краю подтвердили готовность к проведению проверочных мероприятий автотранспорта. При необходимости такие меры могут вводиться в других городах и районах.
 
Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и правоохранительным органам усилить надзор за соблюдением санитарных требований как юридическими лицами, так и гражданами. Выполнение всех ограничительных мер, по его словам, поможет снизить уровень заболеваемости COVID-19.
 
«У нас почти 44% заболевших – люди от 18 до 44 лет – самая активная, трудоспособная группа населения. И мы отмечаем, что эта категория граждан наиболее часто нарушает установленные требования. Пожилые люди намного дисциплинированнее в этом плане и заботятся о своем здоровье», – подчеркнул Губернатор Приморья.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

Автор:
Теги: коронавирус  автотранспорт  штрафы  самоизоляция  проверки 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]