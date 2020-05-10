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Усиленные проверки автотранспорта начнутся во Владивостоке
10 Мая 2020, 13:24 | Приморье
Выборочные проверки автотранспорта начнут проводить в столице Приморья в ближайшие дни. Такое поручение дал профильным ведомствам Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 10 мая.
По словам главы Приморья, в последние дни на дорогах Владивостока наблюдается большое количество машин. В этой связи необходимо проводить выборочные проверки автотранспорта. Водители и пассажиры должны предъявить разрешение на передвижение по городу – если человек едет на работу, значит, должен быть подтверждающий документ (справка или удостоверение), а если житель региона следует на дачный участок – документы, подтверждающие его наличие.
«Такую работу необходимо усилить, поскольку никто не отменял режимы полной самоизоляции и повышенной готовности. Необходимо вместе с полицией и Росгвардией разработать комплекс мер для того, чтобы выборочные проверки на въезде в город и в нем проводились постоянно. Важно ограничить бесцельные поездки, например, друг к другу в гости, без особой надобности. Именно они, как правило, приводят к контактам с носителями вируса и росту заболеваемости», – обозначил Олег Кожемяко.
Руководители Росгвардии и УМВД по Приморскому краю подтвердили готовность к проведению проверочных мероприятий автотранспорта. При необходимости такие меры могут вводиться в других городах и районах.
Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и правоохранительным органам усилить надзор за соблюдением санитарных требований как юридическими лицами, так и гражданами. Выполнение всех ограничительных мер, по его словам, поможет снизить уровень заболеваемости COVID-19.
«У нас почти 44% заболевших – люди от 18 до 44 лет – самая активная, трудоспособная группа населения. И мы отмечаем, что эта категория граждан наиболее часто нарушает установленные требования. Пожилые люди намного дисциплинированнее в этом плане и заботятся о своем здоровье», – подчеркнул Губернатор Приморья.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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