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COVID-19: Почти 5 тысяч нарушителей режима полной самоизоляции выявили в Приморье

10 Мая 2020, 12:57 | Приморье
За нарушение режима полной самоизоляции могут быть применены штрафные санкции до 30 тысяч рублей
 
Работа административных комиссий продолжается в Приморье – с начала введения режима повышенной готовности на 4786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в крае. 476 из них уже понесли наказание. Об этом в воскресенье, 10 мая, на заседании регионального оперативного штаба заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
 
Как подчеркнул глава региона, административные комиссии муниципальных образований, сотрудники краевого УМВД, Росгвардии продолжают рейды по контролю за соблюдением гражданами и организациями режима повышенной готовности. Дополнительно функционируют мобильные группы, в состав которых входят сотрудники органов власти региона.
 
На контроле – организации торговли, общественный транспорт, места досуга и отдыха населения. Именно на этих объектах ежедневно фиксируются массовые скопления людей, которые, в свою очередь, не всегда соблюдают меры безопасности – масочный режим и социальное дистанцирование.
 
Только за минувшие сутки 9 мая проверено свыше 250 объектов, составлено 164 протокола. Пять материалов направлены в органы Роспотребнадзора.
 
«Особое внимание уделяется Находке. Несмотря на снижение темпа прироста заболевших, ограничительные меры действуют. 9 мая в городе работали 11 совместных групп администрации, полиции и Росгвардии, составлен 21 протокол», – обозначил Губернатор Приморья.
 
Всего административными комиссиями с начала введения режима повышенной готовности составлено уже 4786 протоколов о правонарушениях. Рассмотрено судом 476 заявлений – 118 из них по Владивостоку.
 
В штабе еще раз подчеркивают – комиссии на местах работают для того, чтобы минимизировать риски возникновения очагов инфекции и рассказать гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности. За нарушение режима полной самоизоляции, регламентированного постановлением Губернатора, могут быть применены штрафные санкции – от 1 до 30 тысяч рублей.
 
Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдение режима повышенной готовности. Кроме того, будет продлена работа административных комиссий в муниципалитетах – наибольшее количество рейдов будет проходить в вечернее время, по окончанию рабочего дня, когда жители региона должны возвращаться домой, а не посещать места массового скопления людей.
 
«Нам нужно сделать так, чтобы каждую неделю мы добивались снижения роста заболеваемости», – подчеркнул Олег Кожемяко.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: штраф  covid-19  самоизоляция 



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