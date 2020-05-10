COVID-19: Почти 5 тысяч нарушителей режима полной самоизоляции выявили в Приморье

За нарушение режима полной самоизоляции могут быть применены штрафные санкции до 30 тысяч рублей

Работа административных комиссий продолжается в Приморье – с начала введения режима повышенной готовности на 4786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в крае. 476 из них уже понесли наказание. Об этом в воскресенье, 10 мая, на заседании регионального оперативного штаба заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как подчеркнул глава региона, административные комиссии муниципальных образований, сотрудники краевого УМВД, Росгвардии продолжают рейды по контролю за соблюдением гражданами и организациями режима повышенной готовности. Дополнительно функционируют мобильные группы, в состав которых входят сотрудники органов власти региона.

На контроле – организации торговли, общественный транспорт, места досуга и отдыха населения. Именно на этих объектах ежедневно фиксируются массовые скопления людей, которые, в свою очередь, не всегда соблюдают меры безопасности – масочный режим и социальное дистанцирование.

Только за минувшие сутки 9 мая проверено свыше 250 объектов, составлено 164 протокола. Пять материалов направлены в органы Роспотребнадзора.

«Особое внимание уделяется Находке. Несмотря на снижение темпа прироста заболевших, ограничительные меры действуют. 9 мая в городе работали 11 совместных групп администрации, полиции и Росгвардии, составлен 21 протокол», – обозначил Губернатор Приморья.

Всего административными комиссиями с начала введения режима повышенной готовности составлено уже 4786 протоколов о правонарушениях. Рассмотрено судом 476 заявлений – 118 из них по Владивостоку.

В штабе еще раз подчеркивают – комиссии на местах работают для того, чтобы минимизировать риски возникновения очагов инфекции и рассказать гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности. За нарушение режима полной самоизоляции, регламентированного постановлением Губернатора, могут быть применены штрафные санкции – от 1 до 30 тысяч рублей.

Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдение режима повышенной готовности. Кроме того, будет продлена работа административных комиссий в муниципалитетах – наибольшее количество рейдов будет проходить в вечернее время, по окончанию рабочего дня, когда жители региона должны возвращаться домой, а не посещать места массового скопления людей.

«Нам нужно сделать так, чтобы каждую неделю мы добивались снижения роста заболеваемости», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)