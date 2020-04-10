Всех прилетевших во Владивосток из Москвы ждет изоляция на 14 дней

10 апреля оперативный штаб в Приморье принял новое решение

Решением оперативного штаба в Приморье в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции профильным ведомствам и главам муниципальных образований Приморского края поручено:

- всех лиц, прибывших в аэропорт Владивостока из Москвы и проживающих на территории Приморского края, помещать в изоляцию в домашних условиях по месту проживания на срок 14 дней с момента прибытия;

- всех лиц, прибывших в аэропорт Владивостока из Москвы, но проживающих в других регионах РФ, помещать в изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 дней с момента прибытия.

Данная мера не распространяется на экипажи судов, лиц, следующих транзитом через воздушный пункт пропуска.