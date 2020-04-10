В Приморье запретили охоту на территории охотничьих угодий

Данные меры направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории Приморского края

Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко в четверг, 9 апреля.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, охота запрещена до 30 апреля.

«Запрещается любительская и спортивная охота на все виды охотничьих ресурсов на территории охотугодий», – уточнили специалисты.