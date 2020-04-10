Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье запретили охоту на территории охотничьих угодий
10 Апреля 2020, 15:50 | Приморье
Данные меры направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории Приморского края
Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко в четверг, 9 апреля.
Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, охота запрещена до 30 апреля.
«Запрещается любительская и спортивная охота на все виды охотничьих ресурсов на территории охотугодий», – уточнили специалисты.
Автор:
Теги: охота коронавирус кожемяко
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье запретили охоту на территории охотничьих угодий
- XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
- Красный Яр увековечит всех своих защитников
- В Приморье праздник "Ва:кчай ни" стал событием познавательного туризма в нацпарке "Бикин"
- Пожароопасный сезон начался в Приморском крае
- Экологический фестиваль "Ва:кчай ни" в Красном Яре собрал более 150 человек
- 1 022 241 зрителей со всего мира собрал дальневосточный леопард
- Уникальные кадры родов и первых минут жизни детёныша ларги получили ученые Приморья
- Впервые в центре реабилитации "Тигр" в Приморье находится на зимовке даурский журавль
- В Приморье на Восточном Синем хребте насчитали 11 амурских тигров
Новости раздела
- В Приморье запретили охоту на территории охотничьих угодий
- Национальный парк "Бикин" в Приморье приостанавливает прием туристов
- Расширен перечень мест, которые жители Приморья могут посещать беспрепятственно
- Пять новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье
- Операторы связи предусмотрели бонусы для жителей Приморья на самоизоляции
- В фотопроекте "Посмотри на Владивосток*2019" открыто голосование за приз зрительских симпатий
- Сидим дома: Жителям Приморья пенсии назначат без посещения ПФР
- Жителям Приморья разрешили поехать на дачу
- Вирус меняет планы выпускников Владивостока
- Пропускная система: В Приморье полицейские будут "стараться тоже входить в ситуацию"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Родители школьников Владивостока умоляют губернатора вмешаться
- Учеников 1-8-х классов отправят на летние каникулы раньше срока
- Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
- В Хабаровском крае не хватает ИВЛ
- Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Инвестиционный авангард
- Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
- Оператор сотовой связи бесплатно увеличил скорость домашнего интернета в Приморье
- "Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву
Loading...