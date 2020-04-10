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Расширен перечень мест, которые жители Приморья могут посещать беспрепятственно
10 Апреля 2020, 10:38 | Приморье
Приморцам разрешено беспрепятственно ездить на дачу, к пожилым родственникам и пользоваться услугами вновь открытых организаций
Расширен перечень мест, которые приморцы могут беспрепятственно посещать во время действия режима полной самоизоляции. Соответствующие изменения внесены в постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции» решением оперативного штаба в среду, 8 апреля.
Так, согласно новой редакции документа:
Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края следует:
– не покидать места проживания, за исключением случаев:
1. обращения за медицинской помощью и в иных случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья;
2. следования к месту (от места) жительства (пребывания) инвалида I группы, инвалида с детства I группы, гражданина старше 65 лет – для ухода за ними;
3. следования к месту приобретения товаров, к ближайшему месту оказания услуг, выполнения работ, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;
4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
6. следования от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно;
7. обращения за оказанием ритуальных услуг.
Запрет также не распространяется на:
– работодателей и работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил. Направляющиеся на работу и обратно должны при себе иметь справку, подтверждающую привлечение к выполнению трудовых обязанностей;
– сотрудников федеральных государственных органов (органов государственной власти), их территориальных подразделений, краевых государственных органов, органов местного самоуправления при осуществлении ими профессиональной (служебной) деятельности. Направляющиеся на работу и обратно должны при себе иметь служебное удостоверение либо иной документ, подтверждающий осуществление указанной деятельности;
– адвокатов, нотариусов при осуществлении ими профессиональной деятельности по оказанию юридической помощи при наличии служебного удостоверения либо иного документа, подтверждающего их статус.
Кроме того, всем тем, кто покидает места проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных выше, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
В общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра («социальное дистанцирование»).
Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую болезнь почек 3 – 5 стадии, а также злокачественные новообразования любой локализации, трансплантированные органы и ткани, неукоснительно соблюдать режим самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к работникам медицинских организаций, а также иных организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.
Еще одно изменение коснулось приморских работодателей.
Помимо закрепленных ранее пунктов постановления, теперь им также следует обеспечивать размещение в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» сведений об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это необходимо делать по формам, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты России от 30 декабря 2014 года № 1207 «О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости».
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Теги: самоизоляция коронавирус карантин
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