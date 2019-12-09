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Во Владивостоке на месте автостоянки построят самую лучшую школу
Для школьников этот объект станет не только учебным заведением, но и одновременно культурным, спортивным и досуговым центром
Генпланом микрорайона «Патрокл» во Владивостоке было предусмотрено строительство двух школ вместимостью по 850 мест, как уже построенные в Снеговой пади. Но сейчас для этой территории госэкспертизу проходит проект одной школы на 1275 учеников, которой, возможно, окажется достаточно. То есть, она будет даже больше той на 1100 мест, которая сейчас строится в Уссурийске в районе Междуречье и должна быть сдана в 2021 году.
По условиям контракта с администрацией Владивостока компания ООО «Сибирский инновационный проектный институт» должна завершить работу над проектом к Новому году. В конце ноября она провела презентацию проекта в городской администрации. Судя по представленным материалам, эта школа может стать одной из лучших в Приморском крае по условиям для учебы.
Она будет возводиться по адресу ул. Сочинская, 15, где сейчас располагается автостоянка. В бюджете города на 2020 год уже выделены средства на это строительство в софинансировании строительства объекта с Приморским краем.
Интересная особенность иркутского проекта состоит в том, что эта школа может строиться даже на сложном участке, как на ул. Сочинской, где перепад отметок по рельефу составляет около 20 метров, и принять различную подходящую конфигурацию. Функциональные блоки этой школы будут «собираться» по принципу «лего». То есть, в будущем при необходимости укрупнить эту школу проблемы тоже не будет, поскольку под нее выделен довольно «просторный» для этого объекта участок – около 3,3 га.
Здание школы предложено построить в виде семи трехэтажных блоков, расположенных ступенчато по рельефу. Все они будут разделены на две функциональные группы: учебную и общешкольную. Учебными будут 4 блока.
Для школьников этот объект станет не только учебным заведением, но и одновременно культурным, спортивным и досуговым центром. Для этих целей предложен широкий набор помещений.
Классы в школе предлагаются на 25 учащихся каждый для занятий в традиционной и инновационной формах обучения. При этом 20% всех классов запроектировано с увеличенной площадью. Будут специализированные кабинеты и кабинеты для индивидуальных занятий. Компоновка помещений предложена «максимально оптимальной» для обеспечения наилучшей энергоэффективности и удобных связей внутри здания.
В неучебных блоках будут находиться обеденный зал на 445 мест для обслуживания всех учащихся в три перемены, актовые залы, зрительный зал на 388 мест, библиотечно-информационный центр, универсальный спортзал, в котором одновременно смогут заниматься три класса, бассейн с двумя чашами – 25х8,5 метров и для младших школьников 8,5х2,5 метров, помещения мастерских по дерево- и металлообработке, для изучения технологий кулинарии, кройки и шиться.
Помимо этого – административные помещения, медблок, вахтерская, гардероб, складские и вспомогательные помещения, пришкольные площадки и пр.
Строительная компания, которая будет вести строительство этой школы, пока не известна. Генподряд должен быть разыгран на конкурсной основе. К сожалению, конкурсная практика сказывается на затягивании начала строительства, поскольку, только победив в конкурсе, строительная компания сможет приступать к подготовке строительства, которое вряд ли ограничится одним годом.
Надо отметить, что завершить микрорайон «Патрокл» с основными объектами социальной инфраструктуры ранее планировалось в 2017 году. Но отставание со строительством жилья отодвинуло здесь и строительство школы, и строительство детских садов.
На фото: Такой видят новую школу в микрорайоне «Патрокл» иркутские проектировщики.
Фото из интернета
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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