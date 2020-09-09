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Режим ЧС введен еще в трех муниципалитетах Приморья
Из-за последствий прошедших тайфунов режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском, Уссурийском городских округах и Пограничном районе.
По информации краевого министерства по делам ГО и ЧС, в Уссурийском городском округе режим ЧС местного уровня введен в границах Пушкинской, Борисовской, Пуциловской, Алексей-Никольской территорий. Здесь организованы три лодочные переправы, на участках между населенными пунктами Корсаковка – Яконовка, Борисовка – Корсаковка, Пуциловка – Богатырка.
Нарушено дорожное сообщение между населенными пунктами Яконовка – Корсаковка; Борисовка – Кугуки – Линевичи, Утесное – Линевичи – Кугуки.
В зонах подтоплений городского округа находится 22 придомовые территории, 600 гектаров сельхозугодий.
В Партизанском городском округе введен режим ЧС в пределах границ размещения энергообъектов ОАО «ДРСК».
«Продолжаются работы и по восстановлению электроснабжения. Кроме этого, затруднен проезд легкового автомобильного транспорта в село Тигровое, сообщение осуществляется по железной дороге», – сообщили специалисты.
В Пограничном районе муниципальный режим ЧС действует на территории всего муниципалитета. Тут зафиксированы переливы через дороги, подтоплено несколько домов.
В министерстве напомнили, что продолжают действовать режимы ЧС в Находкинском городском округе, Надеждинском, Шкотовском районах и Зарубинском городском поселении Хасанского района.
«В этих муниципалитетах также продолжаются восстановительные работы на объектах дорожной и коммунальной инфраструктуры», – добавили в ведомстве.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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