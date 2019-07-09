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Бизнес-гороскоп: Рыбам лучше молчать про свои финансы
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля
ОВЕН. Наступающая неделя может оказаться неровной в финансовом плане. Не давайте необдуманных обещаний коллегам и друзьям, когда придет время их выполнять, вам будет нелегко. Не давайте денег в долг: то, что уйдет в эти дни, вряд ли к вам вернется.
ТЕЛЕЦ. Финансовое положение стабильно, но не совсем вас устраивает. Поэтому желание активно работать, искать новое и изменить данную ситуацию может привести к успеху. В этом вам помогут надежные партнеры и единомышленники. Но не стоит принимать авантюрные предложения. В четверг вероятны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет финансовый успех и интересная работа. Но все же не стоит увлекаться лишь карьерой, забывая о личной жизни. Сейчас самое время, чтобы влюбиться и создать семью. Кстати, это еще больше укрепит ваше материальное положение.
РАК. Удачный период, когда вы сможете доказать свои таланты и получить достойное вознаграждение. Подготавливая фундамент для нового дела, продумайте все вплоть до мелочей. Во второй половине недели вероятны интересные деловые предложения.
ЛЕВ. Ограниченность в средствах может вызвать у вас раздражение, но не переживайте, это ненадолго, в конце недели ваше финансовое положение изменится к лучшему. В воскресенье лучше не сорить деньгами и вообще обходить магазины стороной.
ДЕВА. На этой неделе в финансовой сфере отсутствуют как крупные успехи, так и большие затруднения. Хорошее время, чтобы уйти в отпуск. Если же вы продолжите работать, во вторник у вас появится возможность разобраться с надоевшими бумажными делами. В четверг лучше не заниматься покупками, так как они вас быстро разочаруют.
ВЕСЫ. Появится шанс поправить или упрочить материальное положение, хотя и придется вернуться к сложным финансовым переговорам. Возможно, вам стоит пойти на компромисс. Конец недели благоприятен для начала новых коммерческих проектов.
СКОРПИОН. Вероятны крупные денежные поступления из непредвиденного источника. У вас немало работы, но она приносит удовольствие и прибыль. В среду и пятницу банковские и налоговые дела пройдут особенно успешно.
СТРЕЛЕЦ. Коллеги или партнеры по бизнесу могут сообщить вам нечто, открывающее новые возможности. Не исключено, кстати, что это произойдет на деловой встрече за рубежом. В середине недели ваши усилия могут поощрить неплохой денежной премией. Так что призрак финансового кризиса бессильно отступит.
КОЗЕРОГ. На этой неделе материальные проблемы могут выступить на первый план, и решить их вы сможете только благодаря собственным усилиям и инициативности. Не бойтесь рисковать и учиться новому. Сейчас самое время, чтобы записаться на курсы повышения квалификации или посетить мастер-класс.
ВОДОЛЕЙ. На работе возможны конфликты. Старайтесь не раздувать огонь непонимания, а сглаживать острые углы. Атмосфера в коллективе сейчас особенно важна, ведь вы же делаете общее дело.
РЫБЫ. Стабильности вашего финансового положения может повредить только совсем неприкрытое транжирство. Но все же будьте осмотрительными, берегите свой кошелек. И никому не говорите свои личные данные, пароли и пин-коды банковских карт.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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