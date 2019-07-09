В Приморье высадились тролли

Эпоха Средневековья развернулась на территории парка «Изумрудная Долина» в Уссурийске

На выходных жители и гости Приморья смогли погрузиться в эпоху средневековья, благодаря фестивалю исторической реконструкции «Дни Средневековья». Боевые действия и осада форта развернулись на территории парка «Изумрудная Долина» в Уссурийске.

Для любителей исторических реконструкций в Приморье существует не только фестиваль «Владивостокская крепость», который проходит в августе под эгидой государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Окунуться в любимую эпоху можно в июле на фестивале «Дни Средневековья», который каждый год проходит в «Изумрудной Долине». Ожесточенные бои средневековых воинов традиционно заканчиваются осадой форта.

Несмотря на то, что стальные мечи реконструкторов не заточены, столкновения проходят очень яростно, что грозит мелкими травмами. Впрочем, атмосфера боев очень дружелюбная – порой воины, готовые несколько секунд назад броситься в драку, бросали мечи и начинали обниматься.

















Реконструкторы радовали зрителей не только боями, но и актерскими сценками: в разгар фестиваля на поля вышел тролль, которого не могли одолеть самые лучшие воины. В перерывах между военными столкновениями для гостей парка играла живая музыка в исполнении уссурийского коллектива. На территории парка во время фестиваля также работали ярмарки, где умельцы предлагали сувениры ручной работы, деревянное оружие и кухонную утварь.

Историческая реконструкция — процесс воссоздания материальной или духовной культуры определенной исторической эпохи и региона (допустим, создание образца римского доспеха) либо воспроизведения исторического события. Движение исторической реконструкции получило распространение в кругу людей, увлекающихся историей и искусством. Как правило, увлеченным исторической реконструкцией интересно создание исторического комплекса, состоящего из костюма, доспеха, оружия и бытовых принадлежностей (по возможности, из того же материала затрагиваемой эпохи) некоторого региона и исторического периода.

Основное отличие исторической реконструкции от ролевой игры заключается в том, что мероприятие исторической реконструкции требует полной исторической достоверности (часто вплоть до ручных швов на одежде), а на ролевой игре эта достоверность условна.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.