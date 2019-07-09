Шибко активные

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Церемония награждения премией от Благотворительного фонда Монастырева прошла во Владивостоке
Во Владивостоке наградили финалистов премии «Неравнодушный гражданин». Мероприятие, созданное Благотворительным фондом Александра МОНАСТЫРЕВА при поддержке администрации Приморского края, прошло уже в 4-й раз. Премия была создана для объединения и поощрения различных гражданских инициатив. Это коммуникационная площадка, где активисты со всего края презентуют социальные проекты, общаются с единомышленниками, получают общественное признание и поддержку.
Впервые премия «Неравнодушный гражданин» прошла в 2015 году. За это время участниками конкурса стали более тысячи приморцев. А в этом году в адрес оргкомитета поступило порядка 500 заявок от участников.
На этот раз премия «Неравнодушный гражданин» проводилась по пяти основным номинациям: «Семья и дети», «Мой город», «Просвещение», «Природа», «Культура» и двум дополнительным: «Муниципальный герой» и «Поступок года».
Руководитель благотворительного фонда Монастырева Валерия КОСТИНА так прокомментировала обновление номинаций:
«Каждый год мы немного экспериментируем с номинациями премии. И эти эксперименты не случайны. Мы всегда оцениваем, на какие номинации поступает наибольшее и наименьшее количество заявок, собираем обратную связь от членов жюри, партнёров и самих номинантов. На мой взгляд, конкурсы должны быть адаптивными. Например, в этом году мы возвращаем номинацию «Поступок года». Человека, чья гражданская инициатива будет признана самой значительной, яркой и нужной для Приморья, выберут сами жители путём народного голосования на сайте премии. Для нас народное голосование - это ещё одна возможность рассказать как можно большему количеству людей о поступках наших неравнодушных граждан. А участникам, конечно же, будет интересно побороться за главную награду».
Организаторы подчеркивают, что принять участие в премии может любой житель Приморского края от 14 лет и старше: все те, кто активно развивает социально значимые проекты, вкладывает в них своё время, энергию и добивается успеха в их реализации.
Победители во всех номинациях определились на итоговой церемонии награждения, которая прошла 22 июня в конгресс - отеле «Экватор» во Владивостоке. Заявки были рассмотрены экспертным жюри из представителей общественных и некоммерческих организаций, администрации Приморского края, деятелей культуры, науки и социально ориентированного бизнеса.
Традиционно самой популярной номинацией стала «Семья и Дети», куда поступило более 100 заявок, на втором месте номинация «Культура», замыкает тройку лидеров «Просвещение».
В течение двух недель оргкомитет Премии заочно оценивал заявки участников.
Лауреатами Ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин»-2019 стали:
В номинации «Просвещение» за инициативы в сфере образования, просвещения и духовного развития личности победил Дмитрий ХАН, президент фонда «Инсульту нет», который занимается просвещением населения в вопросах сохранения здоровья, обучением ранней диагностике инсульта, позволяющей распознать инсульт и спасти человека, вовремя оказав квалифицированную медицинскую помощь.
В номинации «Мой город» за комплексное развитие территорий и населенных пунктов Приморья, включая деятельность, направленную на формирование современной городской среды, победа досталась Виталию ГРЕЧАНЮКУ- неравнодушному жителю Владивостока, создателю сайта www.patrokl.info. Виталий Владимирович занимается решением проблем микрорайона «Патрокл» – таких как: брошенная стройка, отсутствие дорог, социальной инфраструктуры. За 2018 год активисты микрорайона решили ряд важных социальных и экологических проблем района.
В номинации «Природа» за охрану окружающей среды, а также за формирование экологического сознания в обществе победу присудили Евгению ПОЛУХИНУ, руководителю регионального отделения National Dive League. Евгений Сергеевич - волонтер реабилитационного центра морских млекопитающих «Тюлень». Он занимается спасением слабых и раненных млекопитающих в акваториях Приморского края, а также проводит информационные кампании, направленные на сохранение морской биосферы среди дайверского движения Приморья.
В номинации «Культура» за добровольческие инициативы в области культуры, литературы и искусства победила Марина ИОВ - член правления Приморской общественной организация мастеров декоративно прикладного искусства «Мир Творчества». Она занимается возрождением и популяризацией традиций народного творчества, создавая условия для активной деятельности и долголетия через творчество для мастеров старшего возраста. Мария Владимировна приобщает молодое поколение к национальной культуре, а также к чтению русской литературы.
В номинации «Семья и Дети» за инициативы в сфере защиты детства, материнства и отцовства, а также за помощь воспитанникам детских социальных учреждений победа досталась Ксении СИМОНОВОЙ, координатору Клуба «28 петель» во Владивостоке. Клуб занимается вязанием и передачей шерстяных вещей для реанимационных отделений, в которых выхаживают недоношенных малышей. В 2018 году было изготовлено и передано на безвозмездной основе 4999 изделий.
В этом году Благотворительным фондом Александра Монастырёва было принято решение о привлечении к оценке участников Премии не только членов жюри, но и активных жителей Приморского края.
Совместно с компанией «Ростелеком» была учреждена номинация «Поступок года», победитель в которой определился путём интернет-голосования на официальном сайте Премии. В голосовании приняли участие 8540 человек. «За этой цифрой стоят люди, которые узнали про добровольческие инициативы приморцев, надеюсь, вдохновились на подобные действия или захотели помочь», - подчеркнула Валерия Костина. С колоссальным отрывом, набрав более четырех тысяч голосов, победу одержал Дмитрий Хан, став победителем сразу в двух номинациях.
Помимо участников краевой премии в шорт-лист вошли победители пяти муниципальных конкурсов, которые были представлены в номинации «Муниципальный герой».
Благодаря поддержке департамента внутренней политики администрации Приморского края удалось провести премии в Партизанском, Артёмовском, Находкинском, Уссурийском городских округах, а также поощрить общественников из одного из самых удаленных уголков края – Пожарского района.
44 финалиста Премии в очной защите отстаивали своё право на победу в семи номинациях.
Уссурийский городской округ:
СУХАЯ Алла Александровна
ПАВЛОВА Анна Юрьевна
ШЕМЧУК Надежда Викторовна
САРКИСЯН Гриша Ваганович
КУЗНЕЦОВА Светлана Валерьевна
ШУМАЕВА Яна Сергеевна
КИМ Олег Александрович
Партизанский городской округ:
ПРОХОРОВ Владимир Васильевич
РАДОВ Максим Андреевич
РЫЧКОВА Татьяна Васильевна
СТЕЦКАЯ Валентина Викторовна
ЧЕРНЫШЕВА Олеся Сергеевна
Находкинский городской округ:
КОНДРАТЕНКО Валентин Евгеньевич
СУБАЧ Елена Сергеевна
ШАХМАТОВА Мария Викторовна
ПАНАЧЕВА Эльвира Анатольевна
КИЛЬДЯЕВА Анжела Семеновна
Пожарский район:
ШАРИХИНА Светлана Потаповна
ОЗЕРАНСКАЯ Ирина Дмитриевна
ЗУСКИН Петр Сергеевич
БУГАЕНКО Полина Андреевна
АКАТКИНА Алла Михайловна
СЕВОСТЬЯНОВА Арина Владимировна
Артёмовский городской округ:
ВАСИЛЬЕВА Елена Александровна
КУКСА Анастасия Игоревна
АМЯГА Мария Романовна
СЕСЕКИН Семен Юрьевич
ШЕВЦОВА Любовь Борисовна
МИХАЙЛОВИЧ Людмила Анатольевна
Победу в номинации «Муниципальный герой» разделили три номинанта:
Первое место досталось жительнице Пожарского района Ирине Озеранской - идейному вдохновителю и руководителю проекта по строительству многофункционального спортивного комплекса для зимних и летних видов спорта. Ирина Дмитриевна с командой построила каток, площадку для керлинга, нашла спонсоров для приобретения экипировки для детской команды по хоккею, в будущем активисты района планируют построить теннисный корт и развивать летние виды спорта.
Второе место в номинации по праву заняла Людмила Михайлович, представляющая Артемовский городской округ. Людмила Анатольевна - многодетная мама, председатель Союза многодетных семей. Союз создан недавно, но благодаря усилиям актива организации проведено большое количество мероприятий, оказывается консультативная и методологическая помощь многодетным семьям.
Третье почётное место занял житель села Казанка Владимир Прохоров, председатель Совета ветеранов, член городского Совета ветеранов г. Партизанска. Организатор культурно-массовых, патриотических, благотворительных мероприятий и просто самый неравнодушный житель своего села.
КСТАТИ
Признание, благодарность и денежный сертификат…
Каждый финалист IV Ежегодной общественной премии получил гордое звание «Неравнодушный гражданин-2019», диплом, денежный сертификат и самое важное для каждого общественника - признание и благодарность за вклад в развитие гражданского общества в Приморском крае.
«Удивительно, что спустя четыре года премии мы продолжаем открывать новые истории жителей края, ранее неизвестные обществу. А сколько же их ещё? «Неравнодушному гражданину» предстоит очень много работы, ведь впереди у нас юбилейная, пятая премия», - отметили организаторы.
На фото: Неравнодушных приморцев наградили дипломами и денежными сертификатами.
Фото автора
Мария ПУШКАРЁВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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