Шибко активные

Церемония награждения премией от Благотворительного фонда Монастырева прошла во Владивостоке

Во Владивостоке наградили финалистов премии «Неравнодушный гражданин». Мероприятие, созданное Благотворительным фондом Александра МОНАСТЫРЕВА при поддержке администрации Приморского края, прошло уже в 4-й раз. Премия была создана для объединения и поощрения различных гражданских инициатив. Это коммуникационная площадка, где активисты со всего края презентуют социальные проекты, общаются с единомышленниками, получают общественное признание и поддержку.

Впервые премия «Неравнодушный гражданин» прошла в 2015 году. За это время участниками конкурса стали более тысячи приморцев. А в этом году в адрес оргкомитета поступило порядка 500 заявок от участников.

На этот раз премия «Неравнодушный гражданин» проводилась по пяти основным номинациям: «Семья и дети», «Мой город», «Просвещение», «Природа», «Культура» и двум дополнительным: «Муниципальный герой» и «Поступок года».

Руководитель благотворительного фонда Монастырева Валерия КОСТИНА так прокомментировала обновление номинаций:

«Каждый год мы немного экспериментируем с номинациями премии. И эти эксперименты не случайны. Мы всегда оцениваем, на какие номинации поступает наибольшее и наименьшее количество заявок, собираем обратную связь от членов жюри, партнёров и самих номинантов. На мой взгляд, конкурсы должны быть адаптивными. Например, в этом году мы возвращаем номинацию «Поступок года». Человека, чья гражданская инициатива будет признана самой значительной, яркой и нужной для Приморья, выберут сами жители путём народного голосования на сайте премии. Для нас народное голосование - это ещё одна возможность рассказать как можно большему количеству людей о поступках наших неравнодушных граждан. А участникам, конечно же, будет интересно побороться за главную награду».

Организаторы подчеркивают, что принять участие в премии может любой житель Приморского края от 14 лет и старше: все те, кто активно развивает социально значимые проекты, вкладывает в них своё время, энергию и добивается успеха в их реализации.

Победители во всех номинациях определились на итоговой церемонии награждения, которая прошла 22 июня в конгресс - отеле «Экватор» во Владивостоке. Заявки были рассмотрены экспертным жюри из представителей общественных и некоммерческих организаций, администрации Приморского края, деятелей культуры, науки и социально ориентированного бизнеса.

Традиционно самой популярной номинацией стала «Семья и Дети», куда поступило более 100 заявок, на втором месте номинация «Культура», замыкает тройку лидеров «Просвещение».

В течение двух недель оргкомитет Премии заочно оценивал заявки участников.

Лауреатами Ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин»-2019 стали:

В номинации «Просвещение» за инициативы в сфере образования, просвещения и духовного развития личности победил Дмитрий ХАН, президент фонда «Инсульту нет», который занимается просвещением населения в вопросах сохранения здоровья, обучением ранней диагностике инсульта, позволяющей распознать инсульт и спасти человека, вовремя оказав квалифицированную медицинскую помощь.

В номинации «Мой город» за комплексное развитие территорий и населенных пунктов Приморья, включая деятельность, направленную на формирование современной городской среды, победа досталась Виталию ГРЕЧАНЮКУ- неравнодушному жителю Владивостока, создателю сайта www.patrokl.info. Виталий Владимирович занимается решением проблем микрорайона «Патрокл» – таких как: брошенная стройка, отсутствие дорог, социальной инфраструктуры. За 2018 год активисты микрорайона решили ряд важных социальных и экологических проблем района.

В номинации «Природа» за охрану окружающей среды, а также за формирование экологического сознания в обществе победу присудили Евгению ПОЛУХИНУ, руководителю регионального отделения National Dive League. Евгений Сергеевич - волонтер реабилитационного центра морских млекопитающих «Тюлень». Он занимается спасением слабых и раненных млекопитающих в акваториях Приморского края, а также проводит информационные кампании, направленные на сохранение морской биосферы среди дайверского движения Приморья.

В номинации «Культура» за добровольческие инициативы в области культуры, литературы и искусства победила Марина ИОВ - член правления Приморской общественной организация мастеров декоративно прикладного искусства «Мир Творчества». Она занимается возрождением и популяризацией традиций народного творчества, создавая условия для активной деятельности и долголетия через творчество для мастеров старшего возраста. Мария Владимировна приобщает молодое поколение к национальной культуре, а также к чтению русской литературы.

В номинации «Семья и Дети» за инициативы в сфере защиты детства, материнства и отцовства, а также за помощь воспитанникам детских социальных учреждений победа досталась Ксении СИМОНОВОЙ, координатору Клуба «28 петель» во Владивостоке. Клуб занимается вязанием и передачей шерстяных вещей для реанимационных отделений, в которых выхаживают недоношенных малышей. В 2018 году было изготовлено и передано на безвозмездной основе 4999 изделий.

В этом году Благотворительным фондом Александра Монастырёва было принято решение о привлечении к оценке участников Премии не только членов жюри, но и активных жителей Приморского края.

Совместно с компанией «Ростелеком» была учреждена номинация «Поступок года», победитель в которой определился путём интернет-голосования на официальном сайте Премии. В голосовании приняли участие 8540 человек. «За этой цифрой стоят люди, которые узнали про добровольческие инициативы приморцев, надеюсь, вдохновились на подобные действия или захотели помочь», - подчеркнула Валерия Костина. С колоссальным отрывом, набрав более четырех тысяч голосов, победу одержал Дмитрий Хан, став победителем сразу в двух номинациях.

Помимо участников краевой премии в шорт-лист вошли победители пяти муниципальных конкурсов, которые были представлены в номинации «Муниципальный герой».

Благодаря поддержке департамента внутренней политики администрации Приморского края удалось провести премии в Партизанском, Артёмовском, Находкинском, Уссурийском городских округах, а также поощрить общественников из одного из самых удаленных уголков края – Пожарского района.

44 финалиста Премии в очной защите отстаивали своё право на победу в семи номинациях.

Уссурийский городской округ:

СУХАЯ Алла Александровна

ПАВЛОВА Анна Юрьевна

ШЕМЧУК Надежда Викторовна

САРКИСЯН Гриша Ваганович

КУЗНЕЦОВА Светлана Валерьевна

ШУМАЕВА Яна Сергеевна

КИМ Олег Александрович

Партизанский городской округ:

ПРОХОРОВ Владимир Васильевич

РАДОВ Максим Андреевич

РЫЧКОВА Татьяна Васильевна

СТЕЦКАЯ Валентина Викторовна

ЧЕРНЫШЕВА Олеся Сергеевна

Находкинский городской округ:

КОНДРАТЕНКО Валентин Евгеньевич

СУБАЧ Елена Сергеевна

ШАХМАТОВА Мария Викторовна

ПАНАЧЕВА Эльвира Анатольевна

КИЛЬДЯЕВА Анжела Семеновна

Пожарский район:

ШАРИХИНА Светлана Потаповна

ОЗЕРАНСКАЯ Ирина Дмитриевна

ЗУСКИН Петр Сергеевич

БУГАЕНКО Полина Андреевна

АКАТКИНА Алла Михайловна

СЕВОСТЬЯНОВА Арина Владимировна

Артёмовский городской округ:

ВАСИЛЬЕВА Елена Александровна

КУКСА Анастасия Игоревна

АМЯГА Мария Романовна

СЕСЕКИН Семен Юрьевич

ШЕВЦОВА Любовь Борисовна

МИХАЙЛОВИЧ Людмила Анатольевна

Победу в номинации «Муниципальный герой» разделили три номинанта:

Первое место досталось жительнице Пожарского района Ирине Озеранской - идейному вдохновителю и руководителю проекта по строительству многофункционального спортивного комплекса для зимних и летних видов спорта. Ирина Дмитриевна с командой построила каток, площадку для керлинга, нашла спонсоров для приобретения экипировки для детской команды по хоккею, в будущем активисты района планируют построить теннисный корт и развивать летние виды спорта.

Второе место в номинации по праву заняла Людмила Михайлович, представляющая Артемовский городской округ. Людмила Анатольевна - многодетная мама, председатель Союза многодетных семей. Союз создан недавно, но благодаря усилиям актива организации проведено большое количество мероприятий, оказывается консультативная и методологическая помощь многодетным семьям.

Третье почётное место занял житель села Казанка Владимир Прохоров, председатель Совета ветеранов, член городского Совета ветеранов г. Партизанска. Организатор культурно-массовых, патриотических, благотворительных мероприятий и просто самый неравнодушный житель своего села.

КСТАТИ

Признание, благодарность и денежный сертификат…

Каждый финалист IV Ежегодной общественной премии получил гордое звание «Неравнодушный гражданин-2019», диплом, денежный сертификат и самое важное для каждого общественника - признание и благодарность за вклад в развитие гражданского общества в Приморском крае.

«Удивительно, что спустя четыре года премии мы продолжаем открывать новые истории жителей края, ранее неизвестные обществу. А сколько же их ещё? «Неравнодушному гражданину» предстоит очень много работы, ведь впереди у нас юбилейная, пятая премия», - отметили организаторы.

На фото: Неравнодушных приморцев наградили дипломами и денежными сертификатами.

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