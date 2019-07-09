www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.87 р. 100 JPY: 58.95 р.
EUR: 71.71 р. 10 CNY: 92.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Краевой календарь
Распечатать

"Следователь должен оставаться человеком"

09 Июля 2019, 10:43 | Приморье

На вопросы «Золотого Рога» отвечает руководитель следственного управления СК РФ по Приморскому краю

 

25 июля все сотрудники следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия России.

В преддверии торжественного события об успехах в борьбе с преступностью газете «Золотой Рог» рассказал в интервью и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, подполковник юстиции Кирилл ПЕРЕСЫПКИН.

- Кирилл Сергеевич, скажите пожалуйста, какие подразделения работают в следственном комитете РФ по ПК?

- На территории края дислоцируется 20 территориальных следственных отделов. Непосредственно в аппарате  управления функционируют четыре специализированных отдела по расследованию особо важных дел.

Каждый из них расследует уголовные дела о преступлениях отдельных категорий: преступления против жизни и здоровья (убийства, похищения, изнасилования), преступления против государственной власти и в сфере экономики (должностные, коррупционные преступления), преступления  в сфере налогообложения, ятрогенные преступления, или так называемые врачебные ошибки, и преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних.

Всего в следственном управлении работают 144 следователя.

Говоря о следствии, нельзя не сказать о следователях-криминалистах. В отделе криминалистики следственного управления работают наиболее опытные следователи. Главная задача отдела - оказание практической помощи следователям в расследовании наиболее сложных уголовных дел. В любое время суток они выезжают на место происшествия, где с помощью  современной криминалистической  техники выявляют и фиксируют следы преступлений: биологические, следы пальцев рук и другие. Добытые в результате работы криминалистов доказательства анализируются, зафиксированные следы сопоставляются с ранее полученными образцами, а также проверяются по  криминалистическим учетам. Зачастую именно работа следователя-криминалиста является отправной точкой для раскрытия преступления и установления истины по уголовному делу.

Вниманием криминалистов охвачены преступления различных категорий, в том числе преступления прошлых лет. Уголовные дела о таких преступлениях регулярно повторно изучаются с учетом современных методик расследования и появляющихся возможностей новой криминалистической техники. В 2018 году следственным управлением раскрыто 37 преступлений, совершенных в прошлые годы, из них  11 убийств и 2 изнасилования.

Одним из ключевых отделов следственного управления является отдел процессуального контроля, основной задачей которого является обеспечение соблюдения законности и качества расследования, что достигается путем тесного взаимодействия со следователями, организации и направления хода расследования.

Помимо этого отделом процессуального контроля осуществляется упреждающая работа, направленная непосредственно на организацию уголовного преследования и выработку стратегии следствия. Изучая уголовные дела и материалы проверок, сотрудники отдела выявляют недочеты в работе, готовят предложения по обеспечению полноты следствия.

Также отделом осуществляется работа по обобщению следственной практики, выявлению положительных и негативных тенденций, по результатам которой разрабатываются актуальные методические рекомендации по расследованию уголовных дел. В прошлом году в производстве следователей находилось свыше 3 тысяч уголовных дел, большинство из которых изучено сотрудниками отдела.

Нельзя не отметить и работу обеспечивающих следствие подразделений. Эффективное выполнение стоящих перед следственным управлением задач было бы невозможным без усилий отделов кадров, материально-технического обеспечения,  финансово-экономического и организационно-контрольного отделов, а также старших помощников руководителя управления.

- Какие направления борьбы с преступностью Вы назвали бы самыми важными для ведомства?

- Каждое из направлений работы следственного управления является важным, и отдавать предпочтение какому-либо из них было бы неверным. Неспроста законодателем к подследственности Следственного комитета  отнесены преступления, которые отличаются наибольшей общественной опасностью и вызывают широкий общественный резонанс.

Каждое преступление причиняет вред потерпевшим, и основной задачей Следственного комитета является восстановление нарушенных прав, в том числе, социально незащищенных категорий граждан -  несовершеннолетних, пожилых людей и ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Каким образом осуществляется отбор кандидатов для работы в Следственном комитете?

- Важным направлением работы Следственного комитета  является  формирование кадрового резерва. Следует отметить, что подготовка кадров начинается со школьной скамьи. В общеобразовательных учреждениях развивается система кадетского образования - создаются кадетские классы, действуют кадетские корпуса.

Кроме того, второй год Следственным комитетом внедрена дополнительная образовательная программа «Юный следователь» на базе всероссийских детских центров «Океан», «Артек», «Смена» и «Орленок», которая позволяет детям постигнуть основы профессии следователя и является важной составляющей ранней профессиональной ориентации.

В систему подготовки кадров вовлекаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Получение высшего образования в системе Следственного комитета возможно на базе  академий  в  Москве и Санкт-Петербурге.

Работа следователя достаточно сложна, она требует от человека определенных личностных качеств - дисциплинированности, выдержанности и самообладания. Воспитание именно этих качеств позволяет следователю работать наиболее эффективно.

- Следственный комитет сегодня активно сотрудничает с общественными институтами, включая нас - прессу. Это специально проводимая политика?

- Для нас важно быть открытыми для общества, информировать о направлениях нашей деятельности, о результатах расследования конкретных уголовных дел, поскольку это, в том числе, и профилактика совершения аналогичных преступлений. Следственный комитет идет в ногу со временем, и кроме официального сайта следственным управлением созданы группы в социальных сетях, благодаря которым каждый гражданин имеет возможность обратиться в ведомство за защитой нарушенных прав.

- Правда ли, что следователи легко определяют, лжет человек или говорит правду?

- Безусловно, опытные следователи могут распознать искренность слов человека. Однако даже если человек будет убедителен, его показаний не всегда достаточно для установления объективной картины преступления. В своей работе следователь использует множество способов проверить полученную информацию, в том числе путем проведения иных следственных действий.  Следователь является аналитиком, его задача - сопоставить полученные доказательства, установить обстоятельства произошедшего и сделать вывод о причастности или непричастности лица к совершению преступления.

- Дайте несколько советов: что делать начинающим следователям и чего не делать никогда?

- Прежде всего следователь должен оставаться человеком, быть чутким и внимательным к горю людей, никогда не черстветь. Наша основная задача - восстановление справедливости, мы работаем для людей.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Бытует мнение, что следователи при допросах применяют метод «хороший и злой полицейский». Так ли это?

- Это расхожее мнение, однако к работе  следователя оно не имеет отношения. Хороший следователь - это, в первую очередь, психолог, который должен установить психологический контакт с любым человеком, с которым работает, будь то подозреваемый, потерпевший или свидетель. Индивидуальный подход и специальные методики допроса, которые применяются на практике, позволяют установить истину по делу.

На фото: И.о. руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю, подполковник юстиции Кирилл Пересыпкин: «Наша основная задача - восстановление справедливости».

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: профессия  следствие  праздник 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]