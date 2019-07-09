"Следователь должен оставаться человеком"

На вопросы «Золотого Рога» отвечает руководитель следственного управления СК РФ по Приморскому краю

25 июля все сотрудники следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия России.

В преддверии торжественного события об успехах в борьбе с преступностью газете «Золотой Рог» рассказал в интервью и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, подполковник юстиции Кирилл ПЕРЕСЫПКИН.

- Кирилл Сергеевич, скажите пожалуйста, какие подразделения работают в следственном комитете РФ по ПК?

- На территории края дислоцируется 20 территориальных следственных отделов. Непосредственно в аппарате управления функционируют четыре специализированных отдела по расследованию особо важных дел.

Каждый из них расследует уголовные дела о преступлениях отдельных категорий: преступления против жизни и здоровья (убийства, похищения, изнасилования), преступления против государственной власти и в сфере экономики (должностные, коррупционные преступления), преступления в сфере налогообложения, ятрогенные преступления, или так называемые врачебные ошибки, и преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних.

Всего в следственном управлении работают 144 следователя.

Говоря о следствии, нельзя не сказать о следователях-криминалистах. В отделе криминалистики следственного управления работают наиболее опытные следователи. Главная задача отдела - оказание практической помощи следователям в расследовании наиболее сложных уголовных дел. В любое время суток они выезжают на место происшествия, где с помощью современной криминалистической техники выявляют и фиксируют следы преступлений: биологические, следы пальцев рук и другие. Добытые в результате работы криминалистов доказательства анализируются, зафиксированные следы сопоставляются с ранее полученными образцами, а также проверяются по криминалистическим учетам. Зачастую именно работа следователя-криминалиста является отправной точкой для раскрытия преступления и установления истины по уголовному делу.

Вниманием криминалистов охвачены преступления различных категорий, в том числе преступления прошлых лет. Уголовные дела о таких преступлениях регулярно повторно изучаются с учетом современных методик расследования и появляющихся возможностей новой криминалистической техники. В 2018 году следственным управлением раскрыто 37 преступлений, совершенных в прошлые годы, из них 11 убийств и 2 изнасилования.

Одним из ключевых отделов следственного управления является отдел процессуального контроля, основной задачей которого является обеспечение соблюдения законности и качества расследования, что достигается путем тесного взаимодействия со следователями, организации и направления хода расследования.

Помимо этого отделом процессуального контроля осуществляется упреждающая работа, направленная непосредственно на организацию уголовного преследования и выработку стратегии следствия. Изучая уголовные дела и материалы проверок, сотрудники отдела выявляют недочеты в работе, готовят предложения по обеспечению полноты следствия.

Также отделом осуществляется работа по обобщению следственной практики, выявлению положительных и негативных тенденций, по результатам которой разрабатываются актуальные методические рекомендации по расследованию уголовных дел. В прошлом году в производстве следователей находилось свыше 3 тысяч уголовных дел, большинство из которых изучено сотрудниками отдела.

Нельзя не отметить и работу обеспечивающих следствие подразделений. Эффективное выполнение стоящих перед следственным управлением задач было бы невозможным без усилий отделов кадров, материально-технического обеспечения, финансово-экономического и организационно-контрольного отделов, а также старших помощников руководителя управления.

- Какие направления борьбы с преступностью Вы назвали бы самыми важными для ведомства?

- Каждое из направлений работы следственного управления является важным, и отдавать предпочтение какому-либо из них было бы неверным. Неспроста законодателем к подследственности Следственного комитета отнесены преступления, которые отличаются наибольшей общественной опасностью и вызывают широкий общественный резонанс.

Каждое преступление причиняет вред потерпевшим, и основной задачей Следственного комитета является восстановление нарушенных прав, в том числе, социально незащищенных категорий граждан - несовершеннолетних, пожилых людей и ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Каким образом осуществляется отбор кандидатов для работы в Следственном комитете?

- Важным направлением работы Следственного комитета является формирование кадрового резерва. Следует отметить, что подготовка кадров начинается со школьной скамьи. В общеобразовательных учреждениях развивается система кадетского образования - создаются кадетские классы, действуют кадетские корпуса.

Кроме того, второй год Следственным комитетом внедрена дополнительная образовательная программа «Юный следователь» на базе всероссийских детских центров «Океан», «Артек», «Смена» и «Орленок», которая позволяет детям постигнуть основы профессии следователя и является важной составляющей ранней профессиональной ориентации.

В систему подготовки кадров вовлекаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Получение высшего образования в системе Следственного комитета возможно на базе академий в Москве и Санкт-Петербурге.

Работа следователя достаточно сложна, она требует от человека определенных личностных качеств - дисциплинированности, выдержанности и самообладания. Воспитание именно этих качеств позволяет следователю работать наиболее эффективно.

- Следственный комитет сегодня активно сотрудничает с общественными институтами, включая нас - прессу. Это специально проводимая политика?

- Для нас важно быть открытыми для общества, информировать о направлениях нашей деятельности, о результатах расследования конкретных уголовных дел, поскольку это, в том числе, и профилактика совершения аналогичных преступлений. Следственный комитет идет в ногу со временем, и кроме официального сайта следственным управлением созданы группы в социальных сетях, благодаря которым каждый гражданин имеет возможность обратиться в ведомство за защитой нарушенных прав.

- Правда ли, что следователи легко определяют, лжет человек или говорит правду?

- Безусловно, опытные следователи могут распознать искренность слов человека. Однако даже если человек будет убедителен, его показаний не всегда достаточно для установления объективной картины преступления. В своей работе следователь использует множество способов проверить полученную информацию, в том числе путем проведения иных следственных действий. Следователь является аналитиком, его задача - сопоставить полученные доказательства, установить обстоятельства произошедшего и сделать вывод о причастности или непричастности лица к совершению преступления.

- Дайте несколько советов: что делать начинающим следователям и чего не делать никогда?

- Прежде всего следователь должен оставаться человеком, быть чутким и внимательным к горю людей, никогда не черстветь. Наша основная задача - восстановление справедливости, мы работаем для людей.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Бытует мнение, что следователи при допросах применяют метод «хороший и злой полицейский». Так ли это?

- Это расхожее мнение, однако к работе следователя оно не имеет отношения. Хороший следователь - это, в первую очередь, психолог, который должен установить психологический контакт с любым человеком, с которым работает, будь то подозреваемый, потерпевший или свидетель. Индивидуальный подход и специальные методики допроса, которые применяются на практике, позволяют установить истину по делу.

На фото: И.о. руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю, подполковник юстиции Кирилл Пересыпкин: «Наша основная задача - восстановление справедливости».

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