Спортивный туризм новой волны

Приморье становится центром притяжения для тех, кто неравнодушен к спортивным событиям и активному отдыху

Коронавирус нарушил планы всего мира, туристическая отрасль пострадала больше всего. Но это не помешало Приморскому краю оставаться желанным для посещения как жителями родной страны, так и гостями из стран АТР. Немалую популярность у туристов снискали спортивные мероприятия. В Приморье можно пробежать по знаменитым мостам, полюбоваться дрифт-битвами международного уровня или покорить дикие волны залива.

Сейчас регион делает ставку на внутренний туризм и надеется, что зарубежные гости смогут принять участие во множестве спортивных мероприятий в сентябре. Спортивный туризм считается приоритетным направлением, поэтому в рамках программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2020-2027 годы» разрабатываются новые проекты, расширяются спектры туров по краю, в них добавляются новые, уникальные элементы.

Столица дрифта

В этом году министерство спорта России, наконец, признало дрифт спортивной дисциплиной. Для жителей и гостей Приморского края это стало лишь приятной изюминкой, потому что здесь этот вид спорта был в почете всегда. За несколько лет туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» стал визитной карточкой региона. Чемпионат по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP, который традиционно проходит в сентябре на площадках «Приморского кольца» теперь занял почетное место в списке «Лучшие события 2020 года» национального календаря EventsInRussia.com.

Одним из важнейших факторов популярности ТРК у туристов является умение организаторов заинтересовать как групповых, так и индивидуальных путешественников, среди которых востребовано разнообразие развлечений.

- ТРК «Приморское кольцо» - это мощный элемент системы событийного туризма не только Приморья, но и России, - уверен руководитель туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» Леонид КОПЫЛОВ. - Наши партнеры и гости воспринимают его как объект федерального значения. У нас проходят международные мероприятия, например, международная дрифт-битва или Владивостокский международный автосалон (при поддержке знаменитого Токийского автосалона). Мы, без ложной скромности, сравниваем Примринг с Sochi Autodrom. Как Олимпийскую деревню никто не считает туристическим объектом Адлера, так и туристы воспринимают «Приморское кольцо» как объект федерального масштаба, находящийся в Приморье. Но и вне календаря международных событий Примринг очень интересен иностранным туристам. Мало какой даже развитый регион мира может похвастать картинговым треком, спроектированным дизайнерами трасс F1, способным принимать чемпионаты мира по картингу, на котором может прокатиться любой желающий. Иностранные гости региона наслышаны про российский дрифт, ведь Россия сейчас в лидерах в этом виде спорта. Для растущего числа поклонников дрифта сходить на открытую тренировку наших пилотов или прокатиться на дрифт-такси в России - такая же обязательная часть программы в нашем городе, как поход на хоккейный матч в Канаде.

Островные планы

В ближайшем будущем остров Русский станет центром притяжения для жителей и гостей региона. Рядом с Дальневосточным федеральным университетом создадут спортивный кластер, который будет включать в себя хоккейный центр, объекты для занятий теннисом, футболом, легкой атлетикой, баскетболом. Рядом будет находиться отправная точка для веломаршрутов, которые свяжут между собой главные объекты острова. С целью активного развития туризма будут благоустроены местные прибрежные зоны, а в бухте Парис планируется строительство аквапарка, детского лагеря и гостиницы.

«Нам нужно поднимать массовый спорт, создавать условия для спортивного туризма. Остров Русский мог бы быть Меккой для спортивного туризма всех азиатских стран. Там можно построить лыжероллерные трассы, велосипедные, беговые дорожки, пункты проката велосипедов, формы, небольшие зоны релаксации, подготовки спортсменов. Тогда мы сможем проводить международные марафоны, велотуры, соревнования, триатлон, вовлекать в спорт как жителей Приморья, так и наших гостей», - уверен губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.

Беговая столица

Именно такое звание получил Владивосток в 2019 году, после проведения бегового марафона «ЗаБег», в котором принял участие и губернатор края. Он пробежал самую длинную дистанцию забега в 21, 1 км. «Мы видим, что с каждым годом все больше приморцев занимаются такими доступными видами спорта, как забеги или заплывы. Это возможно для людей разных возрастных категорий. Бег - самый доступный вид спорта. Он укрепляет работу сердечно-сосудистой системы, улучшает настроение и здоровье», - сказал губернатор.

Для гостей из стран АТР подобные мероприятия становятся важной причиной для посещения региона. Например, в прошлом году из 4000 участников традиционного Galaxy Vladivostok Marathon четверть были иностранцами. География участников охватывала 25 стран. Победителями стали японские любители спорта, которые финишировали первыми на самой длинной дистанции в 42 километра. «Фишкой» забегов являются маршруты по знаменитым мостам Владивостока, которые привлекают гостей не только из-за рубежа, но и из других регионов страны.

По версии журнала «Forbes», Владивостокский марафон является одним из поводов, ради которого стоит посетить Приморский край.

Морские развлечения

Пока морские виды спорта не так распробованы гостями региона, как наземные. Однако, кайтсерфинг, серфинг и SUP (stand up paddle surfing) набирают популярность. Для кайтсерфинга идеальные условия в мае-июне: термальный ветер дует почти каждый день, всегда ближе к вечеру. Чтобы управлять змеем, не нужно физической силы, только навыки, знание техники безопасности и ловкость, нарабатываемая практикой.

Серфинг — это самый диковинный вид спорта для региона на данный момент. Многие и не догадываются, что в Приморье есть настоящие волны и серферы. Все потому, что увидеть их в деле можно раз в пару недель, ранним утром, именно в той бухте, куда зашла волна на этот раз.

Стремительно набирает популярность, пожалуй, самый универсальный водный вид спорта – SUP. Приморские туроператоры предлагают множество экскурсий к островам на этих больших досках, напоминающих огромный серф. Такой способ передвижения открывает перед туристами уникальные сокровища островков, разбросанных по акватории. Можно просто кататься по водной глади или ловить волны. Любители экстрима даже сплавляются на таких досках по горным рекам. Те, кто уже опробовал водные виды спорта, утверждают, что это прекрасный способ посмотреть на Приморье с новой стороны.

Главное – здравый смысл

Желание приобщиться к уникальным спортивным мероприятиям изъявляют все больше туристов. Однако медики уверены, что никакие награды не стоят того, чтобы рисковать здоровьем.

- Если человек намерен участвовать в беговых марафонах или соревнованиях, где уровень нагрузки приближен к профессиональному, то необходимо проверить состояние здоровья, - объяснил газете «Золотой Рог» заслуженный врач России, главный специалист по медицинской реабилитации и остеопатии в Дальневосточном федеральном округе, профессор Анатолий БЕЛЯЕВ. - Не должно быть проблем с сердечно-сосудистой системой, повреждений опорно-двигательного аппарата, болевых синдромов в позвоночнике. Важна как хорошая физическая форма, так и подготовленная дыхательная система. Необходимо пользоваться здравым смыслом. Если человек никогда не занимался спортом, у него сидячая работа, а его зовут в многодневный поход, то это может закончиться плохо. Травмы, нервное истощение, общая усталость организма полностью перебьют любое удовольствие от природы или видов с вершин. Нагрузка должна быть адекватной и приятной.

Если человека интересуют пешие прогулки, то после них не должно быть сильной слабости, одышки, потемнения в глазах. Необязательно даже ходить к врачу с целью проверки организма, можно купить себе современные часы, которые замеряют пульс, сон, количество пройденных шагов. Ведь, если человек не проходит больше десяти тысяч шагов в день, готов ли он к долгому походу?

Особое внимание, по словам эксперта, следует уделить периоду восстановления. Не стоит сразу же после марафона отправляться в самолет или записываться на экскурсию по горным тропам.

- После спортивного мероприятия необходим период восстановления, - уверен Анатолий Беляев. - Во-первых, обязательно нужно восполнить водно-электролитный баланс. В этом помогут обычная вода и витаминные напитки. Если чувствуется сильная усталость и боль в мышцах, можно заняться самомассажем или сходить к специалисту, посетить баню. Эти процедуры помогут человеку избавиться от болевого синдрома и восстановить силы.

ВАЖНО

С точки зрения развития медицины, Приморский край прекрасно подходит для занятия спортивным туризмом. Гости региона могут быть спокойны, но при соблюдении одного правила: предупреждать МЧС о сплавах или походах на горы. В этом случае, даже при возникновении опасности, туристам помогут. В Приморье неплохо развиты как санитарная авиация, так и службы спасения, а на любых серьезных спортивных мероприятиях дежурят медики.

На фото: Приморцы распробовали активный отдых.

Фото Дианы БЕЛОЙ

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.